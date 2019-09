Die Sims 4 - Der 5. Geburtstag bringt euch Gratis-Inhalte und das neue Treppen-Feature

„Die Sims 4“ wird in dieser Woche bereits 5 Jahre alt und passend zu diesem Anlass veröffentlichte EA eine Menge neue kostenlose Zusatzinhalte für die Lebenssimulation und macht den Traum eines jeden Treppenbauers wahr.

Am 02. September 2014 ist das beliebte Simulationsspiel Die Sims 4 offiziell erschienen. Zwei Tage später erfolgte der offizielle Release bei uns hier in Deutschland. Und wie feiert man das nun am besten? Natürlich mit Gratisinhalten und gebogenen Treppen für die treue Spielerschaft!

Die Sims 4 Ab in den Urlaub: DLC Inselleben ist ab sofort erhältlich

Kostenloser Content für alle!

Am gestrigen Tag gaben die dankbaren Entwickler von Maxis eine Vielzahl kostenfreier Inhalte für die „Die Sims 4“ frei. Darunter sind zahlreiche neue Outfits und Objekte für Kinder und Erwachsene, optisch inspiriert von der muslimischen Kultur. So gibt es nun sogar Kufi, Hidschab und weniger freizügige Sport- und Badekleidung, um noch mehr kreative und inklusive Entfaltung im Spiel zu ermöglichen.

Mit dieser sommerlich angehauchten Kleidung und den neuen zugehörigen Terrassenmöbeln können eure Sims den Geburtstag des vierten Simulation-Teils also gebührend feiern. Produzent Graham Nardone beschreibt die neuen Inhalte so:

„[…] Um das 5. Jubiläum von Die Sims 4 zu feiern, wollten wir sicherstellen, dass die neuen Kreationen lustige Anspielungen zu Die Sims enthalten, aber trotzdem vielseitig verwendet und in jeden Kleiderschrank oder jedes Haus integriert werden können. Uns hat die Idee von einer Feier unter freiem Himmel mit Freunden und einigen Dingen, die wir dieses Jahr zum Spiel hinzugefügt haben, wie z. B. Loungesessel und Stelzenfundamente, so gut gefallen, dass wir ein neues Terrassen-Set kreiert haben. Die Möbel selbst sind in verschiedenen Looks verfügbar, angefangen bei satten Farben bis hin zu lustigen Mustern, wie z. B. den Sims-Klassikern Plumbobs, Grillkäse und Flamingos.“

Die Sims 4 Neue Erweiterung: Es wird magisch

Es gibt endlich Ecktreppen

Die größte Neuerung, wahrscheinlich zur Freude vieler versierter „Die Sims“-Spieler, ist wohl das neue Treppen-Feature. Bisher hat einem der Treppenbau in „Die Sims 4“ so einige Grenzen gesetzt, von nun an können die Stufen jedoch um weitere 90 oder 180 Grad rotiert werden. Dabei soll man ausgesprochen intuitiv vorgehen können und die Treppen sogar mehrfach in die Höhe oder in die Tiefe ziehen und drehen können. L- und U-förmige Auf- und Abgänge sind also kein Wunschtraum mehr.

Falls ihr sehen wollt, wie das Ganze funktioniert, könnt ihr euch das Video unterhalb dieser Meldung ansehen.

