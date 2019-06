Silent Hills P.T. - QT lehnt sich an Horrordemo an, doch etwas ist anders

Wenn ihr geglaubt habt, dass sich der Preview Teaser zu „Silent Hills“ bereits ausgespielt hat, dann habt ihr QT noch nicht gesehen. Die bekannte Horrordemo ist in einer weiteren Abwandlung zurück. Doch dieses Mal mit einem ganz gewissen Extra.

Obgleich Silent Hills, produziert von Konami, nie erschienen ist und die Entwicklung mit dem Verlassen von Hideo Kojima vollständig eingestellt wurde, ist den Spielern der zugehörige Preview Teaser noch lange im Gedächtnis geblieben, der zu Petitionen führte. Im Nachgang entpuppte sich dieser nämlich als wahrer Community-Liebling. Unzählige Male wurde P.T. adaptiert, umgebaut oder gar schlicht nachgestellt für den PC. Und ein Ende der aktiven Community-Arbeit ist hier bislang noch nicht abzusehen.

Silent Hills P.T. Vollständiges Fan-Remake inklusive VR-Modus kostenlos verfügbar

Horror mit Sahnehäubchen

Der jüngster Eintrag bezieht sich auf eine Abwandlung der ganz besonderen Art. QT ist nämlich kein Horrorspiel im eigentlichen Sinne. Oder etwa doch?

Obgleich ihr euch augenscheinlich in einer ähnlichen Wohnung aufhaltet wie in P.T., ist hier einiges anders. Auf den ersten Blick erscheint alles sehr düster, doch gleichermaßen niedlich und herzerwärmend. Der eine oder andere überraschende Jump-Scare wurde verbaut – obgleich diese in einer anderen Art recht niedlich auftreten.

Der Schöpfer Happy Snake Games gibt in seiner Beschreibung an, dass der Titel „komisch und nicht einfach“ sei. Demnach solltet ihr euch auf ein kleines Abenteuer der Andersartigkeit gefasst machen.

Spielerisch könnt ihr umherlaufen, es gibt einige Dinge, die ihr erkunden könnt. Dazu kommen interaktive Möglichkeiten, also solltet ihr die Augen ganz weit offen halten. Sie sind nämlich nicht einfach zu finden. So oder so ist QT eine Horror-Experience mit Topping, das für den einen oder anderen Schreckmoment und Lacher sorgen sollte.

Silent Hills P.T. 17-Jähriger bastelt vollwertiges PC-Remake, ab sofort spielbar

Falls ihr einen Blick riskieren möchtet, dann könnt ihr das Spiel via Itch.io herunterladen. Happy Snake führt diesbezüglich eine Kickstarter-Kampagne auf, durch die das Projekt zusätzlich unterstützt werden kann. Hier sollen nämlich noch weitere Ableger folgen. Unter anderem ein Exploration-Spiel, das in einem Museum spielt und ein Spiel namens „Kouen“. Letzteres soll das „experimentellste Spiel der Reihe“ werden, in dem ihr in die Haut eines Parkwächters schlüpft und mysteriöse Dinge aufdeckt. Hier der Trailer zu QT: