Silent Hills P.T. - Modder bricht aus dem Flur aus und erkundet die Stadt

Ein Modder hat einen Weg gefunden, die Stadt aus „Silent Hills P.T.“ frei zu erkunden. Obwohl man sie im Spiel nur sehr kurz sieht, ist sie überraschend detailliert gestaltet.

In Silent Hills P.T. seid ihr eigentlich in einem Kreislauf gefangen, der euch den (gefühlt) selben Flur immer wieder durchqueren lässt. Nun ist es einem Modder gelungen aus dem Spiel auszubrechen und die Stadt zu erkunden, die am Ende des Playable Teasers ganz kurz gezeigt wird.

Modder erkundet die Stadt aus Silent Hills P.T.

Technisch gesehen existieren im Spielcode mehrere Flure, die sich etwas voneinander unterscheiden. Je nach Fortschritt im Spiel wird ein anderer Flur geladen, sobald man die Tür betritt, um den vorherigen Flur zu verlassen. Das sorgt für die Illusion, dass ihr immer wieder denselben Gang von neuem betretet.

Der Modder Lance McDonald hat den Spielcode allerdings so verändert, dass kein neuer Flur lädt, wenn man die Tür durchquert, sondern das Spiel einen aus dem Gebäude wirft – er sich also unter freiem Himmel in der Stadt befindet.

© Konami

Überraschend detailliert

Dafür das vieles im Spiel selbst nicht oder nur sehr kurz zu sehen ist, wurde die Stadt sogar ziemlich weitläufig und aufwendig detailliert gestaltet. Es gibt Straßen, Details an den Gebäuden, geparkte Autos und Pflanzen. Allerdings soll der Spieler eigentlich nicht in dieses Gebiet gelangen können. Es gibt keine programmierten Kollisionen, sodass man direkt durch den Boden fällt. Witzigerweise fällt man nicht für immer, sondern wird vom Geist Lisa getötet.

Indem Lance McDonald den Spielcharakter schweben lässt, löst er dieses Problem und kann die Stadt schließlich erkunden. Was genau er alles entdeckt, könnt ihr im Video unterhalb sehen: