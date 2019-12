Silent Hills P.T. - Ihr habt wirklich die gesamte Zeit über Norman Reedus gespielt

Kurz bevor Hideo Kojima Konami verließ, arbeitete er an dem Horrorspiel Silent Hills. Aus dem Projekt bekamen wir immerhin eine spielbare Demo mit dem Titel „P.T.“ spendiert. Mittlerweile wurden sowohl die Demo als auch das gesamte Projekt von Konami ausradiert. Die Demo sorgte allerdings für so viele gruselige Momente, dass sie noch heute den Fans ein Begriff ist. Nach all den Jahren werden sogar immer noch neue Geheimnisse gelüftet.

Eines dieser Geheimnisse betrifft den spielbaren Charakter. Wer die Demo ganz bis zum Ende spielt, der wird mit einer Cinematic belohnt, die Norman Reedus zeigt. Wie nun durch einen Kamera-Trick offenbart wurde, ist Norman Reedus sogar wirklich der spielbare Charakter der gesamten Demo und tritt nicht nur in der Endszene auf. Das sollte euch zwar nicht wirklich überraschen, aber nun haben wir immerhin Gewissheit.

Der Modder Lance McDonald beweist im folgenden Video, dass wir in der gesamten Zeit in die Rolle von Norman Reedus schlüpfen.

Just to put any uncertainty finally to rest after all this time, yes, the guy you play as in P.T. is the same guy we see in the ending cinematic. Not that there any real doubt, but yeah, it's Norman Reedus the whole time. pic.twitter.com/PXh5svLRSi