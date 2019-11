Silent Hill - Remake: Demo zum Klassiker in First-Person veröffentlicht

Was wäre, wenn Konami ein Remake zu „Silent Hill“ produziert? Obgleich dies wohl ein Traum bleibt, hat ein Fan hat nun die erste Szene des Klassikers nachgebaut, um den Franchise zu huldigen.

Silent Hill feiert in diesem Jahr bereits den 20. Geburtstag. Und um dies adäquat zu zelebrieren, hat sich ein Modder etwas Besonderes einfallen lassen. Modder Zero Trace Operative hat innerhalb eines Blogeintrags seinen Tribut an das Grusel-Franchise vorgestellt.

Silent Hill: Remake

Bei dieser Idee werden Survival-Horror-Liebhaber schwach. Die Vorstellung eines vollwertigen Remakes (eben wie Resident Evil 2), das auf den allerersten „Silent Hill“-Teil basiert, würde Fans hellhörig werden lassen.

Und so können wir jetzt eine Konzeptdemo einsehen, die der Modder im Rahmen des 20. Jubiläums erstellt hat. Die Demo präsentiert den ersten Teil aus der Egoperspektive, allerdings nur in einer äußerst kurzen Version. Sie geht lediglich ein paar Minuten. Der Modder meint:

„Ich habe Stunden an Nachforschungen angestellt, Gameplay gesichtet und Spieldurchläufe getätigt, um jedes Detail aus dem Originalspiel zu verbauen.“

Außerdem habe er die originalen Modelle selbst in 3D nachmodeliert, was schließlich in einen nahezu vollständigen Nachbau geführt hat. Aber seht am besten selbst:

Allzu spektakulär fällt die Demo schließlich nicht aus. Und dennoch wäre die Idee eines Remakes womöglich etwas, worüber die Publisher nachdenken sollten. Den Fans würde dies sicherlich gefallen. Was meint ihr?

Und falls ihr die Demo selbst einmal ausprobieren möchtet, könnt ihr sie hier herunterladen.

