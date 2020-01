Silent Hill - Konami reagiert auf Feedback der Fans mit vielversprechender Antwort

Die aktuellen Gerüchte zu den neuen „Silent Hill“-Spielen sind scheinbar bis zu Konami durchgedrungen. Sie kommentieren das Feedback der Fans nun mit einer Antwort, die einige womöglich überraschen könnte.

Konami hat mitbekommen, dass aktuell wieder über das Psycho-Horror-Franchise Silent Hill diskutiert wird. Zuletzt gab es nämlich ein paar Insiderstimmen, die auf zwei ganz neue Titel zu der Marke deuteten. Und die Rede ist nicht etwa von neuen Spielautomaten.

Der Markenhalter sei bereits seit längerer Zeit am Überlegen gewesen, wen sie mit einem neuen Spiel beauftragen könnten. Am Ende hätten sie sich schließlich entschieden, ein neues Spiel intern und eines extern entwickeln zu lassen. Mehr Infos dazu gibt es hier.

Silent Hill Reboot der Marke: Zwei neue Spiele in Entwicklung laut Insiderbericht

Konami kommentiert indirekt Gerüchte

Gegenüber PCGamesN haben sie nun eine entsprechende Stellungnahme zum „Feedback der Kunden“ respektive Fans verlauten lassen:

„Wir können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nichts teilen, aber wir hören auf das Feedback der Kunden und arbeiten an möglichen Wegen, den nächsten Titel bereitzustellen.“

Allzu viel wird hier also noch nicht verraten. Doch sie versichern, dass sie auf das Feedback der Kunden und somit auf die Fangemeinde hören, während sie über den nächsten Eintrag in der Reihe nachdenken, was wiederum sehr vielversprechend klingt. Könnte also doch etwas an den Gerüchten dran sein?

Nach dem Release von Silent Hill: Downpour und Silent Hill: Book of Memories im Jahre 2012 und dem P.T. zu Silent Hills in 2014 wurde es recht still um die gesamte Marke. Ob es nun zu dem besagten Reboot der Marke und dem Episodenspiel (wie die Telltale-Spiele) für die PS5 und Xbox Series X kommt, von denen in den Insidergerüchten die Rede war, bleibt vorerst noch abzuwarten.

