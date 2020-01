Silent Hill - Grafikdesigner hat das Café 5to2 aus Teil 1 in Unreal Engine 4 nachgebaut

1999 erschien mit „Silent Hill“ ein Survival-Horror-Klassiker, der bis heute eine treue Fanbasis hat. Ein schwedischer 3D-Designer hat nun eine bekannte Örtlichkeit aus dem Spiel in der Unreal Engine 4 nachgebaut. Ein spielbares Remake plant er allerdings nicht.

Mica Olsson ist ein schwedischer 3D-Artist und arbeitet eigenen Angaben zufolge bei dem Stockholmer Unternehmen Goodbye Kansas Studios, das beispielsweise für den E3-Cinematic-Trailer 2019 zu Cyberpunk 2077 mitverantwortlich zeichnete und Spezialeffekte für die Amazon-Prime-Serie Tom Clancy's Jack Ryan beisteuerte. Olsson beschäftigt sich unter anderem mit der Unreal Engine 4 und hat kürzlich die dafür erhältliche Quixels-Megascans-Bibliothek ausprobiert, mit der fotorealistische 3D-Assets ohne großen Aufwand für Projekte verwendet werden können. Als Testthema wählte er Silent Hill.

Lokal aus Teil 1 in moderner Optik

Olsson entschloss sich, das Café 5to2, ein Lokal aus dem ersten Teil von „Silent Hill“, mithilfe der Unreal Engine 4 nachzubauen. Bei Raummaß und dem Mobiliar hielt er sich ziemlich genau an die Vorlage – Theke, Tische und Stühle stehen an ihrem gewohnten Platz. Sogar der Flipperautomat hat es originalgetreu in das Remake geschafft. Allerdings ergänzte oder veränderte der Künstler das eine oder andere Dekorationsdetail, darunter an die Eingangstür angebrachte Flyer.

Wer nun auf ein spielbares Fan-Remake des Survival-Horror-Hits hofft, wird jedoch enttäuscht. Olsson scheint keine derartigen Pläne zu haben und betont, dass er den Nachbau nur zu Testzwecken umsetzte. Ein Spielprojekt dieser Art würde andererseits aus Lizenzgründen vermutlich ohnehin früher oder später vom Rechteinhaber untersagt werden – in diesem Fall wäre das Konami.

