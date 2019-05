SIGIL - Neue DOOM-Mod von John Romero ist da, Free-Version schon bald

Der bekannte Spieleentwickler John Romero hat seine neue „DOOM“-Mod „SIGIL“ veröffentlicht, sie erscheint schon in wenigen Tagen als Free-Version.

Einer der ehemaligen DOOM-Entwickler bastelt derzeit an einer neuen Mod für den Klassiker DOOM aus dem Jahre 1993. SIGIL sollte der Name der Megawad lauten, die von Romero Games über die hauseigene Webseite verkauft wird. Nun ist es final so weit, die Mod wurde veröffentlicht und steht zum Kauf bereit. Bereits in wenigen Tagen erscheint die kostenlose Version von „SIGIL“.

John Romero ist zurück

Der ehemalige DOOM-Designer, der seinerzeit neben Tom Hall und John Carmack bei id Software tätig war und am Original mitwirkte, hat nun rund 25 Jahre später eine inoffizielle Erweiterung für „The Ultimate DOOM“ veröffentlicht.

SIGIL knüpft da an, wo die vierte Episode von TUD endet. Es warten neun Singleplayer- und Multiplayer-Karten auf euch. Die Multiplayer-Einlagen beziehen sich auf einen Deathmatch-Modus. Um den inoffiziellen, geistigen Nachfolger zu „DOOM“ (1993) spielen zu können, benötigt ihr eine lauffähige Version von „DOOM“. Mit dem Programm ZDoom von Christoph Oelckers könnt ihr DOOM-Mods jedoch ebenfalls installieren und sie anschließend spielen.

Falls ihr euch für die limitierte Box entscheiden solltet, dann gibt es neben der Megawad noch ein paar Goodies mit auf den Weg. Allem voran wird der Soundtrack von Buckethead enthalten sein, den ihr in SIGIL auf die Ohren gedrückt bekommt und eine „Beast Box“ (Big-Box) wie in klassischen Shooter-Tagen liegt ebenfalls bei. Mehr Infos zu den kostenpflichtigen Versionen erhaltet ihr hier.

Falls ihr „SIGIL“ ausprobieren und kein zusätzliches Geld ausgeben möchtet, dann braucht ihr nur noch wenige Tage zu warten. Die „Free SIGIL Megawad“ erscheint nämlich schon am 31. Mai 2019 vollkommen kostenlos, wie Romero nun bestätigt. Herunterladen könnt ihr sie dann via Romero Games. Schaut also Freitag nochmal vorbei! Alle anderen können die Mod inklusive Soundtrack derzeit zu einem teuflischen Preis von 6,66 Euro erwerben.