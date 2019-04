Shadow of the Tomb Raider - Produzent deutet weitere Spiele an

Auch wenn es in letzter Zeit ruhig um das Action-Adventure „Tomb Raider“ geworden ist, bedeutet das nicht das Ende. Produzent Jonathan Dahan sprach mit US Gamer über die Verkaufszahlen von „Shadow of the Tomb Raider“ und über weitere Pläne mit dem Franchise rund um Lara Croft.

Shadow of the Tomb Raider ist ein Action-Adventure und der zwölfte Teil der Tomb Raider-Serie. In dem Titel erlebt man den entscheidenden Moment, der Lara zum Tomb Raider macht und in dem sie die Welt vor einer Maya-Apokalypse rettet.

Als „Shadow of the Tomb Raider“ letztes Jahr erschien, lief der Verkauf langsam an, doch insgesamt verkaufte sich der Titel im Jahr 2018 über vier Millionen Mal. Das war etwas unter den Erwartungen von Square Enix, grundlegend zeigen sich die Entwickler mit dem Spiel selbst und den Zahlen aber durchaus zufrieden.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis des Spiels, sowohl was die Kritiken als auch die Leistung angeht. Aufgrund dessen fuhren wir damit fort, DLCs zu produzieren, denn wir waren glücklich darüber, wie es gelaufen ist“, so Jonathan Dahan.

Letzter DLC: Kommt mehr von Tomb Raider?

Der siebte und letzte DLC für „Shadow of the Tomb Raider“ steht in den Startlöchern und erscheint am 23. April 2019. Die Anfangsgeschichte von Lara Croft wird mit „The Path Home“ dann erst einmal aus erzählt sein, Dahan macht aber deutlich, dass es sicher nicht das Ende für „Tomb Raider“ sein wird.

„Ich wäre extrem überrascht, wenn wir nichts mehr davon sehen. Wir können noch nichts darüber sagen, was als Nächstes passieren wird, doch ich wäre sehr überrascht, wenn wir nichts mehr über das Franchise hören würden“, so Jonathan Dahan.

Wenn wir euch jetzt Lust auf „Shadow of the Tomb Raider“ gemacht haben und ihr das Spiel noch nicht besitzt, nutzt gerne den nachfolgenden Link. Den Titel gibt es für PS4, Xbox One und PC.

