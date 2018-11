Shadow of the Tomb Raider - Neue Herausforderungen: Das erwartet euch im Koop-Modus!

Mit dem kommenden DLC erwartet euch der brandneue Koop-Modus zu Shadow of the Tomb Raider. Entwickler Eidos Montreal gibt in einem neuen Video einen Einblick auf den Multiplayer. Der DLC „Die Schmiede“ wird am 13. November erscheinen.

Update vom 13. November 2018

Ab sofort steht mit "Die Schmiede" der erste von insgesamt sieben neuen DLC-Abenteuern zu Shadow of the Tomb Raider bereit.

Originalmeldung vom 9. November 2018

Am Dienstag erscheint mit „Die Schmiede“ der erste von sieben DLCs zu Shadow of the Tomb Raider. Mit dabei ist der brandneue Koop-Modus, in dem ihr zu zweit ein riesiges und gefährliches Herausforderungsgrab erkundet. Die Entwickler von Eidos Montreal stellen den neuen Modus in einem Video vor.

Der Koop-Modus war eine Herausforderung

Die Entwickler von Eidos Montreal arbeiten weiterhin kräftig an neuen Inhalten zu Shadow of the Tomb Raider. Am kommenden Dienstag erscheint der erste DLC, in dem ihr unter anderem ein neues Herausforderungsgrab erkundet – und das sogar kooperativ mit zwei Spielern.

Allerdings stellen die Entwickler klar, dass der neue DLC auch alleine abgeschlossen werden kann:

"In Die Schmiede stellt sich Lara der mit Lava überfluteten Schmiede der gefallenen Götter und enthüllt die Geheimnisse von Kuwaq Yaku. Währenddessen muss die Heldin das Vermächtnis eines alten Freundes erfüllen und eine in den Flammen verschollen geglaubte Gefahr überwinden."

Die Umsetzung des Koop-Modus stellte die Entwickler jedoch vor einige Herausforderungen, wie sie in einem neuen Video verraten. Immerhin müssen die neuen Gräber und die Umgebungen sowohl alleine, als auch mit zwei Spielern funktionieren.

So verspricht Eidos Montreal die bislang tiefgreifendste Koop-Erfahrung in der Geschichte von Tomb Raider:

„Wir haben darüber nachgedacht, wie ein Koop-Modus die Spielerfahrung von Shadow of the Tomb Raider verbessern kann. Ein Punkt ist natürlich das Timing. Ihr könnt verschiedene Dinge zur selben Zeit tun. Aber auch der Platz: Immerhin könnt ihr euch gleichzeitig an verschiedenen Orten befinden. Wir wollen, dass Spieler zusammenarbeiten können und verschiedene Möglichkeiten haben.“

Es ginge im neuen Koop-Modus nicht darum, gemeinsam auf Feinde zu schießen, sondern vielmehr darum, gemeinsam klug zu sein und so zu dem zurückzukommen, was ein gutes Tomb Raider ausmacht: Spannende Rätsel und Herausforderungen.

Wie gut das dem DLC „Die Schmiede“ gelingt, könnt ihr ab dem 13. November selbst herausfinden. Für den Abschluss des Herausforderungsgrabes belohnt euch Shadow of the Tomb Raider mit der Grenadier-Fähigkeit, dem Sandmann-Outfit und der Waffe "Stummer Ritter".