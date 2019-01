Square Enix hat endlich den Releasetermin des dritten DLCs zu Shadow of the Tomb Raider verraten. Die Episode mit dem schaurigen Namen „The Nightmare“ lässt Lara Croft gegen bekannte Feinde und gefallene Freunde antreten. Führten euch die ersten beiden DLCs in neue Herausforderungsgräber, scheint die dritte Erweiterung in Croft Manor einen anderen Weg einzuschlagen.

Update vom 22. Januar 2019

Heute erscheint die neue Download-Erweiterung "The Nightmare" zu dem Action-Adventure Shadow of the Tomb Raider. Diese kostet 4,99 Euro und kann für PS4, Xbox One und PC in den entsprechenden Stores heruntergeladen werden.

In dem dritten DLC befindet sich Lara auf der Suche nach einer mächtigen Waffe und muss alleine oder im Koop-Modus das neue Herausforderungsgrab "Das Tal der Affengötter" überwinden.

"Der Albtraum" bietet außerdem das neue Outfit "Schuppen von Q", welches aus dickem Leder und stabilen Knochen besteht und doppelten Widerstand gegen Nahkampf-Angriffe bietet. Auch das ursprüngliche Design des "Steiggriffs der Angst" wurde verbessert. Gegner werden nun mit größerer Wahrscheinlichkeit niedergeschlagen und bleiben länger am Boden liegen. Nach Abschluss des DLC erhalten Spieler die neue Fertigkeit "Weißer Atem", welche eine halluzinogene Dunstwolke versprüht, die Gegner vergiftet und sie gegeneinander kämpfen lässt. Als Teil des Updates sind die Gräber "Blick des Richters", "Tor der Unterwelt", "Heulende Höhlen", "Pfad der Schlacht" und "Tempel der Sonne" aus der Hauptkampagne jetzt allesamt auch im Punkte- und Zeitangriff spielbar."

Originalmeldung vom 16. Januar 2019

Lara Crofts bislang düsterstes Abenteuer, Shadow of the Tomb Raider, wird in Kürze um den dritten von mindestens sieben DLCs erweitert. In einem ersten Teaser haben die Verantwortlichen von Square Enix jetzt den Namen und Starttermin der Episode „The Nightmare“ verraten, die euch offenbar zurück ins Croft-Anwesen führt.

Shadow of the Tomb Raider Das beste Tomb Raider aller Zeiten - Lara Croft in absoluter Topform!

The Nightmare startet in der kommenden Woche

Ziemlich genau einen Monat nach dem zweiten DLC steht die neue Download-Erweiterung zu Shadow of the Tomb Raider in den Startlöchern. Die neue Episode hört auf den Namen „The Nightmare“ und wird am 22. Januar auf allen Systemen erscheinen.

Details zum Add-On sind allerdings äußerst rar: Im Ankündigungstweet heißt es, dass es Lara im neuen DLC mit bekannten Feinden und gefallenen Freunden zu tun bekommt und dass der DLC in Croft Manor, dem Herrenhaus von Laras Familie, spielen wird.

Journey through “The Nightmare” on January 22nd as Lara Croft faces off against familiar enemies and fallen friends. 😱 pic.twitter.com/ouRPCGv538 — Tomb Raider (@tombraider) 15. Januar 2019

Während die ersten beiden DLCs mit einem neuen Herausforderungsgrab aufwarteten, scheinen die Entwickler von Eidos Montreal jetzt also einen anderen Weg einzuschlagen. Weitere Details werden vermutlich bereits in den nächsten Tagen folgen.

Shadow of the Tomb Raider Zweiter DLC The Pillar erscheint heute

The Nightmare ist die dritte von insgesamt sieben Erweiterungen, die allen Besitzern des 29,99 Euro teuren Season Pass von Shadow of the Tomb Raider ohne zusätzliche Kosten zugänglich gemacht werden. Der Preis für die einzelne Episode wird, analog den ersten beiden DLCs, vermutlich erneut bei 4,99 Euro liegen.