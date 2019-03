Sekiro: Shadows Die Twice - YouTuber bastelt Axt-Armprothese und Schild nach

Ein Bastler hat sich an eine lebensechte Armprothese gewagt, mit der die Spieler in Sekiro: Shadows Die Twice konfrontiert werden. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

From Software hat den neuesten Souls-like-Titel Sekiro: Shadows Die Twice für PS4, Xbox One und PC veröffentlicht, in dem ihr es mit dem Shinobi Sekiro zu tun bekommt, der sich durch die Sengoku-Zeit in Japan schnetzelt.

YouTuber bastelt Waffe nach

Im Spiel kommt Sekiro mit einem beträchtlichen Arsenal an Waffen daher, um es seinen Widersachern besonders schwer zu machen. Dazu zählt unter anderem seine Armprothese, die mit unterschiedlichsten Accessoires ausgestattet werden kann.

Der YouTuber Colin Furze lässt die todbringende Armprothese nun Wirklichkeit werden. Tatsächlich handelt es sich hierbei um eine Zusammenarbeit mit Activision und From Software, die eine funktionierende Version von Sekiros Armprothese sehen wollten.

Nun hat er sich frisch ans Werk gemacht und die montierte Shinobi-Axt oder auch Loaded Axe genannt und den Schild namens Geladener Schirm oder Umbrella Shield fertig gebastelt. Ein Video, wo er es live in Action vorstellt, ist mittlerweile veröffentlicht worden. Und so viel vorab - es ist wirklich beeindruckend! Obgleich sowas wohl niemand zu Hause nachmachen sollte, der sich nicht mit seinem Handwerk auskennt. Denn so ganz ungefährlich sieht es nicht aus. Insbesondere bei so einer rotierenden Axt am Arm mache ich mir sorgen um die Gesundheit, doch Colin Furze ist ein Bastlerprofi, wie ihr auf seinem YouTube-Kanal feststellen werdet.

Was haltet ihr von seiner Arbeit? Schreibt es uns gerne unterhalb der News in die Kommentare. Nachfolgend haben wir die beiden Videos für euch eingebunden und hier gelangt ihr zum YouTube-Kanal von Furze.