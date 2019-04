Sekiro: Shadows Die Twice - Das komplette Game mit Bongos zocken? Kein Problem!

© From Software

In den Spielen von From Software ist es fast schon zu einer Tradition geworden, dass sich Spieler mit besonders merkwürdigen Eingabegeräten oder Challenges daran wagen. Das ist auch der Fall bei „Sekiro: Shadows Die Twice“, das nun mit Bongos durchgezockt wurde.

Die meisten Spieler sind wahrscheinlich froh darüber, dass sie Sekiro: Shadows Die Twice mit einem normalen Controller durchspielen konnten. Am PC mit Tastatur und Maus zu zocken, gleicht da schon einem Wagnis. Doch manche Gamer, wie der Streamer „AtwerkingYoshi“, treiben die Messlatte immer wieder in die Höhe.

Nachdem er schon sämtliche anderen From-Software-Games mit diversen Eingabegeräten (darunter Bananen, eine „Guitar Hero“-Gitarre oder einer Tanzmatte) durchgespielt hatte, wurde nun „Sekiro: Shadows Die Twice“ mit Bongos aus dem Spiel Donkey Konga angegangen. Bei einer solchen Erfahrung, die der Streamer innehat, ist der Ausgang nicht gerade überraschend.

VORSICHT! Das Video zeigt den finalen Kampf in „Sekiro: Shadows Die Twice“ und sollte dementsprechend vermieden werden, wenn ihr keine Spoiler sehen wollt.

Für den gesamten Run sind nur 130 Tode fällig geworden, was in „Sekiro: Shadows Die Twice“ keine große Schande ist. Vor allem dann, wenn etwa ein Viertel davon aus dem finalen Kampf des Spiels hervorgeht. Natürlich ist das nicht der erste Durchgang des Streamers, aber trotzdem bleibt es eine beachtliche Leistung.