Sekiro: Shadows Die Twice - Fantastische Wertungen: Die große Review-Übersicht

Einen Tag vor Release sind die Reviews zu „Sekiro: Shadows Die Twice“ erschienen. Aktuell bescheinigen die Tester dem Titel wahrlich fantastische Wertungen. Wir haben uns sämtliche Reviews angeschaut und verraten euch, wie das Stimmungsbild derzeit aussieht!

Am Freitag startet Sekiro: Shadows Die Twice endlich durch und zeigt uns, was Entwickler From Software mit seiner neuen Marke anstellen kann. Jetzt sind sind die ersten Reviews veröffentlicht worden und offenbaren einen fantastischen Ersteindruck.

Besonders gelobt wird das Kampfsystem, das schon in anderen Spielen von From Software, wie Dark Souls und Bloodborne, überzeugen konnte. Auch die Spielwelt sowie der Gameplay-Loop sollen einem hohen Standard entsprechen.

Wir geben euch in unserer heutigen Review-Übersicht eine ausführliche Übersicht über alle Tests, Wertungen, Vorschauen und Eindrücke. Beachtet, dass viele Reviews noch in Arbeit sind - wir werden die Liste deshalb stetig aktualisieren.

Opencritic Durchschnittswertung: 92

Telegraph : 100

: 100 Daily Star : 100

: 100 IGN : 95

: 95 GamingTrend : 95

: 95 PlayStation Lifestyle : 95

: 95 Gameinformer : 90

: 90 GameSpot : 90

: 90 TheSixthAxis : 90

: 90 Press Start : 90

: 90 TrueGaming : 90

: 90 Spieletipps : 90

: 90 GameStar : 88

: 88 GamePro : 85

: 85 Hardcore Gamer : 80

: 80 VG247 : Empfehlung

: Empfehlung Eurogamer : Empfehlung

: Empfehlung Kotaku : Empfehlung

: Empfehlung PCGamesN : Empfehlung

: Empfehlung Eurogamer : Empfehlung

: Empfehlung GIGA : Empfehlung

: Empfehlung PC Games : Empfehlung

: Empfehlung 4Players: Empfehlung

