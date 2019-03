Sekiro: Shadows Die Twice - Coole Limited Edition der PS4 Pro vorgestellt

Das Action-Rollenspiel Sekiro: Shadows Die Twice von From Software bekommt eine besonders coole Limited-Edition-Konsole spendiert, die in einem neuen Video vorgestellt wurde. Allerdings wird das einzigartige Modell nicht frei im Handel erhältlich sein.

Am 22. März schlägt das neue Action-Rollenspiel Sekiro: Shadows Die Twice von From Software auf PC, PlayStation 4 und Xbox One auf. In einem neuen Video wurde eine beeindruckende, limitierte PS4 Pro im Sekiro-Look vorgestellt. Der Haken: Die einzigartige Konsole wird nicht frei im Handel erhältlich sein.

PS4 Pro im Sekiro-Look als Gewinnspielpreis

Limitierte Konsolen in einzigartigem Look erfreuen sich enormer Beliebtheit, doch die enthüllte PS4 Pro im Look von „Sekiro: Shadows Die Twice“ hat es absolut in sich. Die Konsole wartet in einer einzigartig japanischen Holz-Optik auf und ist mit schicken Details versehen.

Der beiliegende Controller schürt die Vorfreude auf das japanische Action-Rollenspiel der „Dark Souls“-Macher ebenfalls, das am 22. März erscheinen wird. Allerdings wird die beeindruckende Konsole nicht in Deutschland erhältlich sein.

Grenzgänger könnten jedoch trotzdem Glück haben, denn die Konsole ist der Preis eines Gewinnspiels des Händlers Game Mania, der in den Niederlanden und in Belgien aktiv ist.

Vorbesteller der PS4-Version von „Sekiro: Shadows Die Twice“ erhalten Essstäbchen. Wer eines der seltenen goldenen Exemplare erwischt, darf sich über den Gewinn der limitierten PS4 Pro freuen. Wie die schicke Konsole aussieht, könnt ihr im folgenden Video sehen.