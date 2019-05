Sekiro: Shadows Die Twice - Activision mit Verkaufszahlen sehr zufrieden

© From Software

Activision hat bekannt gegeben, mit den Verkaufszahlen von „Sekiro: Shadows Die Twice“ überaus zufrieden zu sein. Diese seien deutlich besser als erwartet ausgefallen, heißt es im neuesten Finanzbericht.

Im Rahmen einer aktuellen Finanzkonferenz, die anlässlich des Endes des vergangenen Geschäftsjahres eingeläutet wurde, äußerte sich Activision zum Erfolg von Sekiro: Shadows Die Twice. Das neueste Projekt aus dem Hause From Software soll dem Publisher zufolge „besser als erwartet“ abgeschnitten haben.

Man könne mit der Zusammenarbeit nicht zufriedener sein, erklärte COO Collister Johnson. Die Erwartungen bezüglich der Käuferresonanz und Qualität des Spiels seien erheblich übertroffen worden.

Hervorragende Verkaufszahlen für Sekiro

Laut Activision lag der gesamte Fokus im ersten Quartal dieses Jahres auf der Veröffentlichung von „Sekiro: Shadows Die Twice“. Dafür habe man auch einen Großteil der eigenen „Publishing- und Marketing-Expertise“ aufgewendet.

In der Tat weist „Sekiro: Shadows Die Twice“ bislang überaus beeindruckende Verkaufszahlen auf und gilt schon jetzt als das erfolgreichste Spiel aus dem Hause From Software. Innerhalb von nur zehn Tagen wurden mehr als 2 Millionen Exemplare verkauft.

