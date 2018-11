Sea of Thieves - Neuer PvP-Modus namens The Arena angekündigt

Sea of Thieves erhält einen neuen PvP-Modus. The Arena soll den Geist des Wettbewerbs einfangen und die besten Elemente aus Sea of Thieves in kompetitive Gewässer tragen. Es gibt bereits einen ersten Trailer zum kostenlosen Update.

Das Piratenabenteuer Sea of Thieves erhält im nächsten Jahr ein kostenloses Update. Wie Microsoft kürzlich verlauten ließ, ist ein neuer kompetitiver PvP-Modus in Arbeit. Der neue Modus soll die Spieler mit ihren Crews in schnellen Seegefechten gegeneinander antreten lassen.

Sea of Thieves: The Arena

Obendrauf gibt es noch eine neue Fraktion namens Sea Dogs und eine neue Taverne darf natürlich auch nicht fehlen. Abseits dessen warten noch ein paar neue Achievements auf die Spieler. Ihr könnt die Neuankündigung auch in Trailerform unterhalb der News bestaunen, wo es einen ersten Eindruck der Neuerungen gibt.

Laut Joe Neate von Rare soll der The Arena eine wirklich verrückte Abwechslung sein und eine Menge Spaß mit den besten Teilen von Sea of Thieves bieten. Wir sind gespannt, wie sich das kostenlose Update in 2019 spielen lässt und ob sie den "Geist des Wettbewerbs'' adäquat einfangen können.

Doch womöglich ist das nur der Vorreiter für das, was noch folgt? So haben die Entwickler vor einiger Zeit zu verstehen gegeben, dass ein Battle-Royale-Modus denkbar wäre:

Sea of Thieves Battle-Royale-Modus ist eine denkbare Möglichkeit