Sea of Thieves - Großes Update bringt lang ersehnte Neuerungen

Pünktlich zum Jahrestag von „Sea of Thieves“, veröffentlicht Rare das bisher größte Update zum Piratenabenteuer. Neben ein paar Änderungen und neuen Spielfunktionen warten zwei große Neuerungen auf euch. Welche neuen Möglichkeiten es gibt, haben wir für euch zusammengefasst.

Letztes Jahr begann die Jungfernfahrt von Sea of Thieves und die Community wächst stetig weiter. Um dies zu feiern, ist es Zeit für ein großes Update. Tall Tales – Shores of Gold heißt die Erweiterung, die euch eine neue Geschichte bietet und euch darüber hinaus mehr über die Hintergründe des Piratenparadieses erzählt. Neue, packende Missionen warten auf euch. Geht angeln, bekocht die Crew und stellt euch aufregenden Herausforderungen.

Die Arena und Der Ruf des Jägers

Eine der großen Neuerungen ist Die Arena. In diesem Ranglistenmodus könnt ihr euer Schiff und eure Crew in den Kampf gegen andere Piraten schicken. Hier gilt es euer Kampfgeschick in einem Wettstreit mit anderen Spielern unter Beweis zu stellen. Nach einer siegreichen Schlacht könnt ihr in der Taverne Zum Glorreichen Säbelrassler, dem Zuhause einer neuen Handelskompanie, auf den Sieg anstoßen.

Die zweite Neuerung ist eine komplett neue Handelskompanie, mit der lang ersehnte Mechaniken Einzug halten - das Angeln und das Kochen. Angeführt vom Wanderer Merrick, bietet euch Der Ruf des Jägers nicht nur Gold und kosmetische Anpassungen, sondern auch eine neue Möglichkeit um zur Piratenlegende aufzusteigen. Die Kunst des Angelns könnt ihr am Ufer und auf dem Schiff meistern. Nach dieser Entspannung, oder nach dem Jagen von Tieren und Bestien, könnt ihr köstliche, aber auch manchmal giftige, Mahlzeiten zubereiten.

Die Verbesserungen

Was wäre ein gutes Update ohne einige Verbesserungen, um das Spielerlebnis zu verschönern? Durch das neue Update heißt es gut aufpassen, denn euer Schiff nimmt dann größeren Schaden. Zudem kann euch ein Mast brechen und das Spill, oder gar das Steuerrad, kaputtgehen.

Das Flüchten gestaltet sich dadurch schwieriger, doch es gibt auch neues Spielzeug. Stibitzt euren Gegnern zum Beispiel, mit einer neu eingeführten Harpune, die Schätze und führt unerwartete Manöver aus.

Auf dem Land seid ihr allerdings auch nicht sicherer. In Shores of Gold warten dort neue, furchterregende Gegner und tückische Fallen. Seid also auf der Hut, um in keine Todesfalle zu tappen.

Das Update erscheint am 30. April 2019 für PC und Xbox One. Solltet ihr „Sea of Thieves“ noch nicht besitzen, benutzt gern den unteren Button.

