SCUM - Progressives Penisproblem: Bug verursachte unkontrollierbaren Peniswuchs

Im Survival-MMO Scum kann die Länge des Penis eingestellt werden. Zu diesem Feature traten jüngst einige fragwürdige Bugs auf, die jedoch nun von den Entwicklern final behoben werden konnten. Das progressive Penisproblem ist somit wieder unter Kontrolle.

Vor einiger Zeit berichteten wir über die Länge des Geschlechtsteils, die in Scum angepasst werden kann. Tatsächlich hat diese Einstellung sogar eine spielerische Auswirkung auf euren Charakter. So gilt die Faustregel, dass die Figur unintelligenter auftritt, je größer die Länge des Penis ausfällt.

Progressives Penisproblem

Der Publisher Devolver Digital ist zwar für seine Marketing-Späße bekannt, allerdings hat das aktuelle Wild Hunter Update nicht nur Positives mit dem neuen Penis-Feature ins Spiel gebracht. Es haben sich ein paar Fehler eingeschlichen, die kurioser nicht sein könnten. Ein kleiner Blick auf die aktuellen Patchnotes, die Gamepires kürzlich veröffentlicht hat, dürfte das Problem ausreichend herausstellen. So heißt es in einem Auszug:

''Fehler behoben, durch den der Penis immer größer nach jedem Login wurde

Fehler behoben, durch den sich die Hände und der Penis beim Abbrechen während des Urinierens feststellten

Fehler behoben, durch den es möglich war die Größe des Penis einzustellen, ohne die Attribute zu beeinträchtigen''

Falls ihr euch also gewundert habt, warum euer Penis des Charakters nach jedem Login stetig angewachsen ist, gibt es an dieser Stelle Entwarnung. Der Penis wird fortan nach dem einmaligen Einstellen der Länge in jenem Parameter verweilen.

''Käufer des Supporter Packs erhalten übrigens fünf Zentimeter extra.''

An anderer Stelle gibt es noch ein paar kleine Verbesserungen. Beispielsweise wurde der Bug behoben, dass eine Nahkampfwaffe nicht mehr funktioniert, bis sie entsprechend ab- und angelegt wurde. Oder an anderer Stelle gibt es noch diverse Quality-of-Life-Updates wie die Anpassung des Hitzeradius der Kerze oder die Anpassung der Pfeilpakete. Fortan könnt ihr zwölf anstatt fünf Pfeile in einem Bundle tragen. Mehr zu den Patchnotes erfahrt ihr hier!

Hier erfahrt ihr zudem mehr über das ''Wild Hunter Update'' von Scum:

