Saturn - Xbox One S 1TB  All Digital Edition mit 3 Spielen für nur 99 Euro sichern!

Im Rahmen der Black Friday Woche gibt es ein großartiges Angebot: Die Xbox One S 1 TB in der All Digital Edition gemeinsam mit einem Controller und drei Spielen könnt ihr für gerade einmal 99 Euro erwerben!

Morgen beginnt offiziell der Schnäppchen-Tag Black Friday. Schon jetzt hat Saturn die passende Angebote und Schnäppchen im Angebot.

Zum Beispiel könnt ihr euch die Xbox One S 1 TB in der All Digital Edition für nur 99 Euro sichern. Außerdem liegen dem Bundle die folgenden drei Spiele bei: „Sea of Thieves“ (digitale Vollversion), „Fortnite“ (digitale Vollversion), „Minecraft“ (digitale Vollversion) und ein Wireless Controller bei.

Das ist ein Preis, der wahrlich eines Black Friday würdig ist!

Hinweis: Verfügt ihr über eine Saturn Card, könnt ihr die Konsole schon jetzt günstiger erwerben, allen anderen wird der neue Preis erst ab 21 Uhr angezeigt.

Weitershoppen auf PlayCentral.de:

Amazon Black Friday Woche 2019: Heute gibt es Xbox-Bundles, Gaming-Zubehör und Fernseher

© Microsoft

* Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Saturn handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.