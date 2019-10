Saturn - Verlängert: Heute 16% Mehrwertsteuer auf Technik-Schnäppchen sparen!

Eigentlich wäre die Aktion also bereits vorbei. Doch Saturn schenkt euch auch weiterhin die Mehrwertsteuer. Wie lange ihr noch deutlich günstiger zuschlagen könnt, wurde bislang jedoch nicht kommuniziert. Ihr solltet euch also besser nicht allzu viel Zeit beim Shoppen lassen.

Im Rahmen der Zeitumstellung am heutigen Sonntag von 3 Uhr zurück auf 2 Uhr lockte Saturn mit einem besonderen Rabatt in den eigenen Onlineshop. Zwei Stunden lang konnten Kunden bei zahlreichen Artikeln die Mehrwertsteuer sparen.

Saturn - The Last of Us 2 jetzt vorbestellen: Standard und Special Edition