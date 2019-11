Saturn - Sony-Fernseher für unglaubliche 199 Euro, nur jetzt am Black Friday

Der Black Friday ist schon am heutigen Abend gestartet. Saturn mischt ebenfalls mit und hat mit Sony einen Super-Deal vorbereitet. Gemeinsam bieten sie einen Fernseher an, der die Konkurrenz mit 199 Euro bei 32 Zoll weit hinter sich lässt.

Passend zum Start des Black Fridays gibt es sogleich ein Angebot vom Elektrofachmarkt Saturn und dem TV-Hersteller Sony. Der folgende HD-Fernseher mit 32 Zoll (KDL-32RE405) ist nun für kurze Zeit im Angebot. Das Besondere an diesem Angebot ist, dass es mit 199 Euro wirklich kaum zu schlagen ist.

Der Normalpreis in der unverbindlichen Preisempfehlung liegt bei 399 Euro! Ihr spart also die Hälfte des Preises, wenn ihr ihn heute kauft. Aber wie immer solltet ihr schnellmachen, denn diese einzigartige Rabattaktion gibt es nur am Black Friday auf Saturn!

Direkt zum Sony TV-Gerät*

Wenn dir das Angebot gefällt, solltest du auf ähnliche Rabatte achtgeben, denn der Black Friday ist gerade erst gestartet. Und schlagt schnell zu! Denn die Angebote gelten immer nur für einen Tag. Mehr zum Black Friday von MediaMarkt erfahrt ihr hier.

Hinweis: Verfügt ihr über eine Saturn Card, könnt ihr den Fernseher schon jetzt günstiger erwerben, allen anderen wird der neue Preis erst ab 21 Uhr angezeigt.

*Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.