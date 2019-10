Saturn - Das sind die besten Angebote an diesem Wochenende

Passend zum Wochenende könnt ihr bei Saturn wieder ordentlich Geld sparen. Lohnende Angebote gibt es vor allem bei TVs, Notebooks und Smartphones.

Nur bis zum morgigen Montag, den 07. Oktober 2019 um 8 Uhr könnt ihr euch im Rahmen der Weekend Deals im Onlineshop von Saturn die besten Angebote für wenig Geld sichern.

Angebote gibt es an diesem Wochenende bei Saturn in den vier Kategorien Entertainment, TV, IT und Smarthones. So bietet der Händler zum Beispiel den Film „Predator“ in einer Limited Steelbook-Version als HD Blu-ray für nur 19 Euro an.

Den UHD 4K 49SM90007LA von LG mit einer Bildschirmdiagonalen von 123 Zentimetern könnt ihr nur noch bis morgen für 800 Euro anstatt für 979 abstauben - ihr spart also insgesamt satte 80 Euro. Die Versandkosten müsst ihr übrigens nicht übernehmen,

Wenn ihr euch an diesem Wochenende ein neues Notebook kaufen möchtet, dann können wir euch unter anderem das Acer Swift mit einem 15,6 Zoll Display empfehlen. Anstatt für 1.499 Euro, müsst ihr dafür heute nur 1.199 Euro bezahlen.

Bei den Smartphones bietet sich im Rahmen der Weekende Deals das Huawei Mate 10 lite mit 64 GB und Dual Sim an. Hier liegt die UVP bei 277,99 Euro während Saturn das Smartphone kurze Zeit für nur 139 Euro anbietet.

Die besten Apple-Angebote

Außerdem werden Rahmen des Saturn-Prospekts nur noch bis morgen zahlreiche Apple-Produkte zu stark reduzierten Preisen angeboten. Alle Infos dazu haben wir euch hier im Details aufgelistet:

Saturn Das neue Prospekt: Sichert euch das iPad Pro 2018 mit 64 GB zum neuen Bestpreis

Überblick im Schnäppchen-Dschungel

Täglich gibt es in den verschiedenen Onlinestores von Saturn, MediaMarkt und Amazon neue Schnäppchen, wodurch ihr kräftig sparen könnt. Doch oft fehlt die Zeit, um in den Onlineshops alle Angebote und Deals miteinander zu vergleichen und wirklich die Top-Highlights zu finden. Deshalb servieren wir euch auf PlayCentral regelmäßig die besten Angebote, damit ihr jederzeit den Überblick über den besten Preis und das günstigste Angebot habt.

© Saturn / PlayCentral-Bildmontage

*Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Saturn handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.