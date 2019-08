Saturn - Nur kurz: PS4 mit zwei Controllern für 229 Euro im Angebot

Auf der Aktionsseite wird euch noch der Preis der PS4 angezeigt, der bei 299 Euro liegt. Legt ihr aber die beiden Produkte in den Warenkorb, so reduziert sich der Preis automatisch auf 229 Euro.

Im Rahmen des Summer Sale hat Saturn an diesem Sonntag ein Angebot parat, das euch eine PS4 samt zweiten Controller zum Vorzugspreis bringt. Wer die aktuelle Sony-Konsole will, sollte jetzt zuschlagen.

Die gamescom 2019 steht vor der Tür und Saturn haut nun neue Gaming-Aktionen raus, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Wer eine PS4 will, der hat jetzt eine super Möglichkeit.

MediaMarkt - So geht’s: Erhaltet beim Kauf einer Xbox One einen 2. Controller gratis

Need for Speed: Heat - Offiziell enthüllt: Infos, Trailer und Release-Termin!