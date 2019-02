Saturn - Nimm 3, zahl 2: Filme und Musik im Ausverkauf!

Bei Saturn und MediaMarkt gibt es täglich brandheiße Angebote für alle Gamer. Neben Spielen und Konsolen sind außerdem Fernseher, Monitore, Desktop-PCs, Notebooks, Smartphones sowie Serien und Filme regelmäßig im Preis reduziert. Wir zeigen euch die besten Schnäppchen und verraten in unserem Deal-Ticker, was ihr definitiv nicht verpassen solltet.

Neben der Shopping-Plattform von Amazon sollten sparsame Gamer und Schnäppchenjäger vor allem regelmäßig die Online-Shops von Saturn und MediaMarkt im Blick behalten.

12. Februar 2019: 3 zum Preis von 2!

Diese Aktion sollte niemand verpassen, der Filme und Musik liebt! Kombiniert frei aus Blu-rays, DVDs und CDs und spart richtig viel Geld...und zwar passend zum Valentinstag ♥

Hier geht's zur Aktion!

12. Februar 2019: Doppelt verlieben mit Geschenken!

Bei Saturn könnt ihr euch zum Valentinstag für kurze Zeit gleich doppelt verlieben! Kauft ein Aktionsprodukt und erhaltet ganz einfach ein zusätzliches Geschenk gratis dazu. Einfacher geht's nicht!

Hier geht's zur Geschenk-Aktion!

09. Februar 2019: Valentinstags-Sale bei MediaMarkt!

Am Donnerstag ist einmal mehr der Valentinstag und das bedeutet natürlich, dass eure große Liebe gebührend gefeiert wird. Doch was ist liebenswerter als brandneue Technik von MediaMarkt? Deshalb spart ihr nur für kurze Zeit enorm viel Geld, darunter auch viele Games und Konsolen!

Hier geht es zum Valentins-Sale!

Und hier zu weiteren Liebes-Angeboten!

08. Februar 2019: Die neuen Saturn Weekend Deals!

Das Wochenende ist da und somit auch die neuen Angebote bei Saturn! Bis Montag, 9 Uhr, sichert ihr euch tolle Entertainment-Deals.

Jetzt bei Saturn einkaufen!

06. Februar 2019: Spätshoppen bei Saturn

Nur bis zum morgigen Donnerstag, den 07. Februar 2019 um 9 Uhr bietet euch Saturn bei der Aktion "Late Night Shopping" in seinem Onlineshop zahlreiche Angebote an.

Hier geht es direkt zum Spätshoppen!

05. Februar 2019: Gönn Dir Dienstag bei MediaMarkt

Im Rahmen des „Gönn' Dir Dienstag“ sind bei MediaMarkt zahlreiche Produkte reduziert. Mit dabei sind zahlreiche, lohnende Gaming-Angebote. Beispielshalber könnt ihr Red Dead Redemption 2 für die PS4 für gerade einmal 47 Euro erwerben. The Evil Within 2 von Bethesda erhaltet ihr für 12 Euro. Doom VFR könnt ihr euch ebenfalls für 12 Euro sichern. Aber auch zahlreiche Serien und Filme werden für einige Stunden deutlich günstiger angeboten.

Ihr solltet jedoch schnell zuschlagen, denn die Angebote gelten nur noch bis zum morgigen Mittwoch um 9 Uhr!

Hier geht es zum Gönn' Dir Dienstag!

04. Februar 2019: Der große Wahnsinns-Schnellverkauf bei MediaMarkt

Nur noch bis morgen werden bei MediaMarkt die Angebote regelrecht herausgeschossen. Im Sekundentakt erwarten euch dutzende Schnäppchen, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet!

Aber aufpassen: Schnell zugreifen, weil schnell weg.

WahnsinnsSchnellverkauf!

Die Aktion läuft nur noch bis zum 05. Februar 2019.

02. Februar 2019: Der Wochenend-Wahnsinn ist gestartet

Bei MediaMarkt könnt ihr heute und morgen bei mehr als 750 Produkten viel Geld sparen! Der Wochenend-Wahnsinn reduziert Schnäppchen aus allen möglichen Kategorien und bietet für jeden Technik-Freak einen Grund zum Shoppen.

Hier geht's zum Wochenend-Wahnsinn!

01. Februar 2019: Es ist wieder Zeit für Entertainment!

Nur an diesem Wochenende sichert ihr euch bei Saturn starke Rabatte auf unglaubliche Entertainment-Produkte. Schnappt euch zum Beispiel die Nintendo Switch im Bundle mit Mario Tennis Aces für nur 329 Euro!

Hier geht es zu Saturn!

Auch bei MediaMarkt kann beim Kauf brandheißer Elektronik kräftig gespart werden. Reinschauen lohnt sich!

Hier geht es zu MediaMarkt!

29. Januar 2019: Abend-Kracher bei MediaMarkt

Nur bis zum morgigen Mittwoch um 9 Uhr finden im Onlineshop von MediaMarkt die Abend-Kracher-Angebote statt. Zahlreiche Artikel werden wenige Stunden lang zu deutlich reduzierten Preisen angeboten.

Zu den Abend-Krachern!

26. Januar 2019: Die neuen Saturn Weekend Deals!

Das Wochenende ist und somit auch die neuen Angebote bei Saturn! Bis Montag, 9 Uhr, sichert ihr euch tolle Entertainment-Deals.

Jetzt bei Saturn einkaufen!

25. Januar 2019: Der große Wahnsinns-Schnellverkauf bei MediaMarkt

Ab sofort werden bei MediaMarkt die Angebote regelrecht herausgeschossen. Im Sekundentakt erwarten euch dutzende Schnäppchen, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet!

Aber aufpassen: Schnell zugreifen, weil schnell weg.

Die Aktion läuft nur noch bis zum 05. Februar 2019.

Hier geht es zum Wahnsinns-Schnellverkauf!

24. Januar 2019: Saturn räumt sein Lager auf!

Für kurze Zeit sichert ihr euch bei Saturn dauerhaft starke Rabatte auf das gesamte Sortiment. In allen Kategorien wird das Lager geräumt und drastisch reduziert. Allerdings werdet ihr gewarnt, die Angebote reichen nur solange der Vorrat reicht!

Hier geht es zum Saturn-Sale!

22. Januar 2019: Preissturz: Die besten Restposten-Angebote!

In der neuen Woche solltet ihr in jedem Fall einen genaueren Blick in die neuen Restposten-Angebote im Onlineshop von MediaMarkt werfen. Hier werden Einzelstücke und Schnäppchen zu Hammerpreisen angeboten!

Die Restposten-Angebote bei MediaMarkt

21. Januar 2019: Aktuelle Angebote

Die aktuellen Angebote im Onlineshop von Saturn umfassen dieses Mal unter anderem Apple-Produkte. Beispielshalber erhaltet ihr das iPhone 6s mit 32 Gigabyte Speicher für nur 325 Euro - ihr spart also ganze 154 Eupr im Gegensatz zu der unverbindlichen Preisempfehlung. Das Apple MacBook Air erhaltet ihr derzeit im Angebot für lediglich 1.179 Euro und ihr spart 170 Euro.

Apple iPhone 6s für nur 325 Euro

Apple MacBook Air für 1179 Euro

Apple iPad (2018) für 299 Euro

Apple iMac für 1.799 Euro

20. Januar 2019: Die Angebote im neuen Prospekt bei Saturn!

Der neue Saturn-Prospekt ist da! Nur für kurze Zeit gibt es dutzende Technik-Kracher zu einem einmalig guten Angebot, teilweise sogar zum neuen Bestpreis! Günstiger angeboten werden beispielshalber Notebooks, PCs, Smartphones, Tablets und Zubehör.

Vor allem Gamer dürften voll auf ihre Kosten kommen. Unter anderem könnt ihr euch im Onlineshop von Saturn die Xbox One X 1 TB zusammen mit Forza Horizon 4, Forza Motorsport 7 und Assassin's Creed Odyssey für nur 469 Euro sichern.

Zusätzlich werden zahlreiche TVs zu deutlich reduzierten Preisen angeboten.

Aber Achtung: Die neuen Angebote sind nur noch bis Montag, den 28. Januar um 9 Uhr gültig!

Direkt zu den Gaming-Angeboten!

Jetzt erkunden und kräftig sparen!

18. Januar 2019: Das Wochenende bei Saturn ist da!

Neues Wochenende, neue Angebote: Ab sofort sichert ihr euch zahlreiche Top-Deals! Bei Saturn könnt ihr euch bis Montag beispielsweise die folgenden Schnäppchen abstauben:

Hier geht es zu den Weekend-Deals!

16. Januar 2019: 3 Spiele zum Festpreis

Bei Saturn und MediaMarkt läuft noch bis zum 28. Januar eine besonders tolle Aktion für alle Schnäppchenjäger. Für kurze Zeit sichert ihr euch drei Top-Games für 49, 79 oder 111 Euro! Ein Festpreis für die besten Spiele, was kann man da schon falsch machen?

Hier geht es zu 3 für 49!

Hier geht es zu 3 für 79!

Hier geht es zu 3 für 111!

15. Januar 2019: Coupon-Aktion bei MediaMarkt

Nur noch heute könnt ihr direkt zum Jahresanfang eine Vielzahl an nützlichen Coupons verwenden, um kräftig zu sparen. Neben zusätzlichen Geschenken, starken Rabatten und außerordentlichen Services erwarten euch viele maßgeschneiderte Angebote. Einfach Lieblingsprodukte auswählen, Online Coupon-Code kopieren und im Warenkorb einlösen!

Hier geht es zum großen Coup!

11. Januar 2019: Hier sind die neuen Weekend Deals!

Bei Saturn sind die neuesten Weekend Deals gestartet, bei denen ihr eine Vielzahl an Entertainment-Produkten zum Spitzenpreis bekommt! Wer kann da schon widerstehen, endlich zuzuschlagen?

Hier geht es zu den Weekend Deals!

10. Januar 2019: 3 Spiele gratis zur Grafikkarte

Kaufe dir eine AMD Radeon RX und erhalte bis zu drei Spiele komplett gratis! Sichere dir jetzt Resident Evil 2, The Division 2 und Devil May Cry 5 komplett kostenlos, wenn du dich für ein neues Modell entscheidest - bestes Gaming mit den besten Games.

Hier geht es zur Aktion!

05. Januar 2019: Die aktuellen Weekend Deals sind da!

Saturn hat zahlreiche neue Weekend Deals gestartet, die noch bis zum kommenden Montag um 9 Uhr gültig sind. Mit dabei sind unter anderem das Robo Set von Nintendo Labo für 39 Euro.

Hier geht's zu den Weekend Deals!

Das Spiel kann beginnen!

Außerdem erhaltet ihr nur noch bis zum 07. Januar 2019 beim Kauf einer neuen Nvidia Geforce RTX-Grafikkarte DICE Multiplayer-Shooter Battlefield 5 kostenlos dazu.

Battlefield 5 gratis sichern!

04. Januar 2919: Samsung Smart Deals

Ab sofort bis zum 20. Januar 2019 bekommt ihr im Onlineshop von Mediamarkt beim Kauf eines ausgewählten Samsung Premium-TVs einen Geschenk-Coupon von bis zu 500 Euro dazu.

So geht's

Samsung Aktionsprodukt auswählen. In den Warenkorb legen und den Kauf abschließen. MediaMarkt Coupon-Code im Wert von bis zu 500 Euro erhalten.

Hier geht's zu den Samsung Smart Deals!

03. Januar 2019: Die Angebote im neuen Prospekt bei MediaMarkt!

Endlich ist der neue MediaMarkt-Prospekt da! Nur für kurze Zeit gibt es dutzende Technik-Kracher zu einem einmalig guten Angebot, teilweise sogar zum neuen Bestpreis! Günstiger angeboten werden beispielshalber Notebooks, PCs, Smartphones, Tablets und Zubehör.

Unter anderem bietet MediaMarkt das Microsoft Surface Book 2 derzeit anstatt für 1.749 Euro für nur 1.444 Euro an.

Aber Achtung: Die neuen Angebote sind nur noch bis Montag, den 07. Januar 2019 gültig!

Jetzt erkunden und kräftig sparen!

01. Januar 2019: Gönn dir, Neujahr!

Der Neujahr bringt frische Angebote mit sich! Jetzt könnt ihr beim Kauf verschiedener Produkte richtig viel Geld sparen - aber nur bis zum 02. Januar um 9 Uhr.

Hier geht es zu den Angeboten!

01. Januar 2019: Neue Coupon-Aktion bei MediaMarkt

Vom 01. bis zum 15. Januar 2019 könnt ihr direkt zum Jahresanfang eine Vielzahl an nützlichen Coupons verwenden, um kräftig zu sparen. Neben zusätzlichen Geschenken, starken Rabatten und außerordentlichen Services erwarten euch viele maßgeschneiderte Angebote.

Hier geht es zum großen Coup!

30. Dezember 2018: Restposten, Einzelstücke und Schnäppchen zum Hammerpreis

MediaMarkt hat eine neue Restposten-Aktion gestartet, bei der ihr ausgewählte Einzelstücke und Schnäppchen zu einem Hammerpreis erzielen könnt. Mit dabei sind zahlreiche Smartphones, der Pokéball Plus oder auch eine PS VR!

Hier geht es zu den Restposten-Deals!

28. Dezember 2018: Weekend Deals, Handy-Angebote und Entertainment-Schnäppchen

Heute könnt ihr bei Saturn richtig fett sparen! Sichert euch vom 28. Dezember ab 20 Uhr bis zum 02. Januar um 9 Uhr zahlreiche unglaubliche Angebote. Bei den Handy-Angeboten sind viele iPhones und Samsungs reduziert, in den Entertainment-Schnäppchen staubt ihr perfekte Unterhaltung ab und mit den Weekend Deals bekommt ihr Hardware zum Spitzenpreis.

Hier geht es zu den Handy-Angeboten.

Hier geht es zu den Weekend-Deals.

Hier geht es zu den Entertainment-Deals.

27. Dezember 2018: Spätshoppen bei MediaMarkt

Nur heute und nur für kurze Zeit könnt ihr bei MediaMarkt richtig gut spätshoppen! Von 20 bis 9 Uhr sichert ihr euch hier die großen Hammer-Deals:

Hier geht es direkt zum Spätshoppen!

27. Dezember 2018: Der neue Saturn-Prospekt ist da!

Endlich ist der neue Saturn-Prospekt da! Nur für kurze Zeit gibt es dutzende Technik-Kracher zu einem einmalig guten Angebot, teilweise sogar zum neuen Bestpreis!

Beispielshalber könnt ihr euch nur wenige Tage lang ein besonderes Bundle der Nintendo Switch sichern. Zusammen mit einem von fünf Spielen bezahlt ihr einen Pauschalpreis von gerade einmal 319 Euro!

Weiterhin bietet Saturn eine PlayStation 4 Slim 1 TB für gerade einmal 244 Euro an. Die Xbox One S 1 TB könnt ihr bereits für 195 Euro erwerben. Der LED TV UE40NU7199UXZG von Samsung ist derzeiit von 699 auf 375 Euro reduziert.

Jetzt erkunden und kräftig sparen

24. Dezember 2018: PS4 Pro zum Spezialpreis!

Ihr habt Weihnachtsgeld erhalten? Dann solltet ihr das jetzt auf den Kopf hauen! Bei MediaMarkt sichert ihr euch derzeit die PlayStation 4 Pro zum fantastischen Preis von gerade einmal 297 Euro. Ihr spart mehr als 100 Euro!

Hier geht es zum Angebot!

24. Dezember 2018: Mega Tiefpreisspätschicht

Im Rahmen der "Mega Tiefpreisspätschicht" im Onlineshop von MediaMarkt erhaltet ihr Top-Angebote aus dem Sortiement. Nur noch bis zum 27. Dezember 2018 um 8 Uhr könnt ihr zudem komplett versandkostenfrei bestellen.

Dabei könnt ihr euch zum Beispiel das Huawei Mate20 lite 64 GB für nur 295 Euro sichern. Außerdem könntet ihr bei PC Gaming-Zubehör bares Geld sparen.

Hier geht's zu den Angeboten!

Rabatt auf Gaming-Zubehör!

22. Dezember 2018: Jetzt aber besinnlich!

Nur solange der Vorrat reicht, habt ihr außerdem die Möglichkeit unter anderem günstig den Samsung UE75NU7179UXZG LED TV oder ein iPhone SE 32 GB Gold abzustauben.

Die besten Angebote bei MediaMarkt!

21. Dezember 2018: Schnapp des Tages

Im Onlineshop von MediaMarkt könnt ihr euch nur noch heute das Samsung Galaxy Tab A 10.5 Wi-FI mit 32 Gigabyte und 10.5 Zoll Bildschirmdiagonale zum Schnapperpreis von nur 269 Euro sichern.

Hier geht's zum Angebot bei MediaMarkt!

19. Dezember 2018: Die besten Angebote zu Weihnachten

Mit großen Schritten nähren wir uns dem Jahresende und somit auch dem bevorstehenden Weihnachtsfest. Damit ihr in diesem Jahr die Geschenke nicht auf den letzten Drücker besorgen müsst, hat Saturn in seinem Onlineshop zahlreiche Geschenkideen zusammengestellt.

Findet die richtigen Geschenke für eure Liebsten!

16. Dezember 2018: Das beste PS4-Angebot des Jahres

Bei MediaMarkt könnt ihr euch nur heute ein unglaublich starkes PS4-Angebot sichern. Für gerade einmal 229 Euro sichert ihr euch eine PS4 mit 1 TB Speicherplatz und Spider-Man! Der ideale Preis für ein Weihnachtsgeschenk!

Hier geht es zum PS4-Schnäppchen!

15. Dezember 2018: Der MediaMarkt-Adventskalender

Jeden Tag könnt ihr euch bei MediaMarkt ein besonders gutes Angebot sichern. Täglich zwischen 20 Uhr und 9 Uhr wird ein Produkt besonders stark reduziert sein, es lohnt sich also, jeden Abend vorbeizuschauen!

Hier geht es zum Adventskalender!

14. Dezember 2018: Die aktuellen Weekend Deals sind da!

Saturn hat zahlreiche neue Weekend Deals gestartet, die noch bis Montag 9 Uhr morgens gültig sind. Mit dabei sind unter anderem Fallout 76 für 30 Euro, ein PS VR-Bundle für nur 233 Euro und Shadow of the Tomb Raider für 45 Euro.

Hier geht's zu den Weekend Deals!

13. Dezember 2018: Die großen Gaming-Schnäppchen sind da!

Bei MediaMarkt sind zahlreiche Angebote gestartet, die fast schon einem Adventskalender gleichen! Sichert euch unter anderem die folgenden Schnäppchen:

...und vieles mehr!

11. Dezember 2018: Der große Saturn-Adventskalender

Mit dem großen Saturn-Adventskalender könnt ihr euch jeden Tag zwischen 20 und 9 Uhr über besonders attraktive Angebote freuen. Türchen für Türchen entdeckt ihr so absolute Schnäppchen.

09. Dezember 2018: 3 Produkte kaufen, nur 2 bezahlen!

Nur noch am heutigen 09. Dezember, den zweiten Advent könnt ihr im Onlineshop von MediaMarkt ein Geschenk erhalten.

Wir haben bereits am 02. Dezember auf die Aktion hingewiesen, dass Kunden zu jedem Produkt aus dem Prospekt ein Geschenk dazu erhalten - beispielsweise eine PS4.

Ein Geschenk erhaltet ihr aber auch dann, wenn ihr drei verschiedene Entertainment-Artikel auswählt. Denn den günstigsten Artikel in eurem Warenkorb erhaltet ist umsonst. Dabei habt ihr die Auswahl zwischen unzähligen Spielen und Film- bzw. Musiktiteln.

So geht's:

Drei verschiedene Entertainment-Artikel auswählen.

In den Warenkorb legen.

Der Betrag wird im Warenkorb automatisch angepasst.

Aktion: 2+1 Produkt geschenkt!

04. Dezember 2018: Neues Switch-Bundle jetzt erhältlich!

Ein neues Nintendo Switch-Bundle ist ab sofort bei MediaMarkt erhältlich. Im Paket enthalten ist die Konsole sowie Mario Kart 8 Deluxe - und das zum unschlagbaren Preis von nur 299 Euro!

Jetzt Switch-Bundle kaufen bei MediaMarkt!

02. Dezember: MediaMarkt verteilt Geschenke

Nur noch bis zum 10. Dezember 2018 erhaltet ihr bei MediaMarkt zu jedem Produkt aus dem Prospekt ein Geschenk dazu.

Beispielshalber erhaltet ihr beim Kauf des LED TV KD-55XF8505 von Sony eine PS4 mit 500 GB im Wert von 279 Euro gratis dazu.

Zur Weihnachtsaktion bei MediaMarkt!

27. November 2018: 100 Jahre Panasonic

MediaMarkt feiert 100 Jahre Panasonic und gibt euch passend dazu die Möglichkeit einen MediaMarkt Coupon-Code in Höhe von bis zu 1.000 Euro zu erhalten.

So geht's:

Panasonic Aktionsprodukt auswählen In den Warenkorb legen und den Kauf abschließen MediaMarkt Coupon-Code im Wert von bis zu 1.000 Euro erhalten

Hier geht's zu dem Angebot auf MediaMarkt!

Die besten Angebote auf Amazon im Deals-Ticker:

Amazon 50 Prozent Rabatt: Neue Spiele-Schnäppchen im Ausverkauf!

26. November 2018: Angebote zum Cyber Monday

Saturn hat das Black Weekend im eigenen Onlineshop sowie im Markt um den heutigen Cyber Monday verlängert. Damit dürft ihr am finalen Tag der Aktionswoche mit den besten Schnäppchen rechnen.

Cyber Monday: Black Weekend verlängert!

Red Sale bei MediaMarkt

Passend dazu hat auch MediaMarkt die Aktionswoche um einen Tag verlängert und bietet im Rahmen des Red Sale zahlreiche Artikel zu teils hohen Rabatten an.

Die Red Sale-Highlights bei MediaMarkt!

24. November 2018: Gaming-Angebote zum Schnäppchen-Wochenende

Sowohl Saturn als auch MediaMarkt trumpfen am Wochenende nach dem Black Friday noch einmal richtig auf! Für jeden Gamer gibt es aktuell unglaubliche Angebote zu entdecken, die das gesamte Sortiment der beiden führenden Elektronik-Händler abdecken. Hier ist für jeden etwas dabei!

Hier geht es zu Saturn!

Hier geht es zu MediaMarkt!

23. November 2018: Black Weekend geht spannend weiter!

Bei Saturn nehmen die Angebot einfach kein Ende! Bis Montag um 9 Uhr morgen sichert ihr euch hunderte Angebote aus allen möglichen Kategorien zum absoluten Spitzenpreis. Egal ob Gaming oder Elektronik, hier ist für jeden etwas dabei!

Hier geht es zum Black Weekend!

22. November 2018: Black Weekend bei Saturn und Red Friday bei MediaMarkt gestartet

Die größte Rabattschlacht des Jahres ist gestartet! Ab sofort und nur für kurze Zeit sichert ihr euch starke Rabatte bei der Black Weekend von Saturn sowie beim Red Friday von MediaMarkt, darunter auch zahlreiche Gaming-Hits und Technik-Schnapper! Die Aktion gilt noch bis zum 26. November.

Jetzt bei Saturn einkaufen!

Jetzt bei MediaMarkt einkaufen!

22. November 2018: Smartphone-Angebote bei Saturn

Derzeit veranstalten zahlreiche Händler eine Aktionswoche, in dessen Rahmen Kunden bestimmte Artikel zu reduzierten Preisen erwerben können.

Solltet ihr momentan auf der Suche nach einem neuen Smartphone sein, dann empfehlen wir euch zudem, einen Blick in den Mobilfunkshop von Saturn zu werden. Denn auch hier findet ihr verschiedene Black Week-Angebote, die sich für euch lohnen könnten.

Zu den Black Week-Angeboten bei Saturn!

20. November 2018: 3 Games für 2 und mehr!

Neben Amazon gibt es bei Saturn ebenfalls diverse Angebote zum Cyber-Monday. Derzeit gibt es ein supergünstiges Xbox-Bundle für schlappe 166 Euro, enthalten ist eine Xbox One S und das Game Forza Horizon 4. Parallel dazu könnt ihr euch 3 Games für 2 sichern und mehr natürlich!

Xbox One S 1TB Konsole - Forza Horizon 4 Bundle

3 für 2 Games Aktion!

Xbox One Controller + Wireless Adapter

18. November 2018: Weekend Deals: Let's Go zum halben Preis!

Bei MediaMarkt erhaltet ihr aktuell beim Kauf einer Nintendo Switch in der Super Smash Bros Ultimate Edition das Spiel Pokémon: Let's Go, Pikachu! oder Pokémon: Let's Go, Evoli! zum halben Preis dazu.

Hier geht's zum Pokémon-Angebot!

3 Filme für 30 Euro!

Im Onlineshop von MediaMarkt könnt ihr euch für kurze Zeit 3 Filme für 30 Euro sichern. Dabei habt ihr die Wahl aus über 200 verschiedenen Titeln.

So geht's

Die 3 gewünschten Produkte auswählen. In den Warenkorb legen. Der Preis wird automatisch angepasst.

3 Filme für 30 Euro!

20% Rabatt auf PS Plus

Nur für kurze Zeit könnt ihr euch derzeit im Onlineshop von Saturn und MediaMarkt eine zwölf Monate gültige Mitgliedschaft bei PS Plus zum Sonderpreis sichern. Dabei spart ihr satte 20 Prozent!

Hier geht's zu PS Plus bei MediaMarkt!

Hier geht's zu PS Plus bei Saturn!

17. November 2018: Angebote zum Wochenende

Was gibt es an einem entspannten Wochenende besseres als das ein oder andere Schnäppchen zu schießen? An diesem Wochenende könnt ihr im Onlineshop von Saturn innerhalb der "3 für 18€ Aktion" aus insgesamt 130 Blu-ray Steelbooks wählen. Ihr erhaltet drei Blu-ray Steelbooks für nur 18 Euro. Mit dabei ist unter anderem Katakomben, Dracula Untold, Pets sowie Jason Bourne.

So geht's:

Einfach die gewünschten Artikel auswählen und in den Warenkorb legen. Der Rabatt wird beim Checkout automatisch vom Gesamtpreis abgezogen. Die Aktion läuft nur bis Montag, den 26. November 2018 um 9 Uhr.

Hier geht's zur "3 für 18 € Aktion"

Nur noch bis zum kommenden Montag, den 19. November 2018 um 9 Uhr findet ihr im Onlineshop von Saturn unter verschiedenen Kategorien die besten Angebote zum Wochenende.

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Saturn und MediaMarkt handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.