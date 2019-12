Saturn - Neuer Prospekt: Erhaltet Jochen Schweizer-Gutscheine als kostenlosen Bonus

Alle sind in Geschenke-Laune, sogar diejenigen, die die Geschenke eigentlich verkaufen wollen. Deshalb erhaltet ihr bei Saturn ab sofort einen ordentlichen Jochen Schweizer Erlebnis-Zuschuss zu eurem Einkauf einfach obendrauf.

Es weihnachtet mehr! Unter diesem Motto bietet euch Saturn derzeit eine Bonus-Aktion, bei der ihr zu jedem Einkaufswert ab 50 Euro einen mächtigen Jochen Schweizer-Zuschuss erhaltet. Schlagt also bis zum 17. Dezember zu und sichert euch den entsprechendes Erlebnis-Bonus.

Ab 50 Euro: 20 Euro Jochen Schweizer-Gutschein

Ab 100 Euro: 25 Euro Jochen Schweizer-Gutschein

Ab 300 Euro: 30 Euro Jochen Schweizer-Gutschein

Ab 500 Euro: 50 Euro Jochen Schweizer-Gutschein

Ab 1000 Euro: 100 Euro Jochen Schweizer-Gutschein

In diesem Sinne gibt es natürlich auch ein neues Prospekt zu bestaunen, das euch bis zum 14. Dezember zahlreiche Rabatte offenbart. Reduzierte TV-Geräte, Laptops und sogar Konsolen bietet euch dabei die neue Angebotswoche.

Was ist Jochen Schweizer?

Für diejenigen, die nicht wissen, was es mit Jochen Schweizer auf sich hat: Das Unternehmen bietet Erlebnisgeschenke zum Verkauf an. Egal ob Krimi-Dinner, Fallschirmsprung oder Kurzurlaub, es ist alles dabei, was das Herz begehrt und ein tolles alternatives Geschenk abgibt.

Ihr könnt mit eurem Saturn-Einkauf plus Jochen Schweizer-Gutschein also entweder mehrere Menschen auf einmal glücklich machen oder euch nach dem Weihnachtsstress einfach selbst mal etwas gönnen.

