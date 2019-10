Saturn - The Last of Us 2 jetzt vorbestellen: Standard und Special Edition

Wenn ihr „The Last of Us 2“ noch vor dem Release vorbestellen möchtet, könnt ihr das Spiel schon jetzt bei Saturn kaufen. So wird es garantiert am Release-Tag bei euch zu Hause ankommen.

Falls ihr euch auf der Suche nach The Last of Us 2 befindet, seid ihr hier an der richtigen Adresse. Ihr könnt den kommenden Blockbuster-Titel schon jetzt bei Saturn vorbestellen und erhaltet ihn so garantiert zum Release-Tag nach Hause geschickt.

Hier The Last of Us 2 vorbestellen!*

Die Standard Edition kommt mit einige Boni daher. Die Standard Edition enthält nicht nur die physische Version, sondern obendrauf noch eine digitale Kopie des Hauptspiels. Dazu gibt es es die digitale Version eines exklusiven Avatars für euer PSN-Konto. Außerdem erhalten Vorbesteller die Ingame-Items „Ammo Capacity Upgrade“ (also mehr Munition tragbar) und das „Crafting Training Manual“ (Anleitung zum Handwerken).

© Sony Interactive Entertainment

Die Collector's Edition ist aktuell immer noch überall ausverkauft, während die Special Edition allerdings noch zu haben ist:

Special Edition vorbestellen!*

Die Special Edition kommt mit einem Steelbook daher, das die Vollversion des Spiels enthält, einem Mini-Art-Book von Dark Horse mit 48 Seiten, einem dynamischen PS4-Theme, 6 PSN-Avatare und die Vorbesteller-Boni fallen gleich aus wie bei der Standard Edition.

© Sony Interactive Entertainment

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Saturn handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.