Saturn - Heiße Phase: Black Weekend nur noch bis morgen um 9 Uhr!

Derzeit befindet sich die Black Weekend bei Saturn in der heißen Phase. Noch bis zum morgigen Tage um 9 Uhr deutscher Zeit gibt es unzählige Angebote. Darunter befinden sich zahlreiche Gaming-Schnäppchen und weitere Rabatte.

Die finale Phase hat begonnen! Einmal im Jahr richtig sparen. Und das können auch die Gamer am Black Friday. Beim Fachhändler für Elektronik, Saturn, gibt es passenderweise die Black Weekend. Hier befinden sich übers Wochenende verteilt unzählige Produkte im reduzierten Angebot.

Derzeit läuft alles auf Hochtouren, denn die Schnäppchen gibt es nur noch bis morgen um 9 Uhr in der Früh. Falls ihr also noch Games braucht oder passende Hardware für eure PS4, Xbox One oder den PC sucht, dann solltet ihr jetzt zuschlagen. Idealerweise kauft ihr schon jetzt all eure Geschenke fürs nahende Winterfest.

Wir waren bereits auf der Saturn-Webseite für euch unterwegs und haben besonders schöne Angebote für euch ausfindig machen können! Allem voran solltet ihr nicht die Aktion ''3 für 2 Games" verpassen! Eine kleine Empfehlung seht ihr zudem hier:

