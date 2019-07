Saturn - Geschenke für alle: GTA 5, Xbox Game Pass und mehr umsonst!

Bei Saturn erhaltet ihr für kurze Zeit zu jedem Aktionsprodukt ein Geschenk gratis dazu. Bei den Boni sind unter anderem GTA 5, der Xbox Game Pass oder verschiedene Coupons mit dabei.

Weihnachten ist zwar noch einige Monate hin, doch die Bescherung beginnt bereits heute: Nur für kurze Zeit sichert ihr euch bei Saturn zu jedem Aktionsprodukt ein tolles Geschenk dazu!

Einen Bonus erhaltet ihr in nahezu jeder Kategorie und in jedem Preissegment. Allerdings gelten die Angebote jeweils nur solange wie der Vorrat reicht oder spätestens zum Aktionsende am 12. August 2019.

Durch die Geschenk-Aktion entstehen zahlreiche attraktive Bundles, die besonders in Sachen Preis-Leistung einen genaueren Blick verdienen. Wir haben unsere persönlichen Highlights einmal herausgesucht:

Stöbert am besten selbst herum und sucht euch eure ganz eigenen Angebote heraus! Es lohnt sich!

* Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Saturn handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.