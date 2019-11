Saturn - Countdown zum großen Black Weekend gestartet

Am 29. November ist Black Friday, der traditionell als Beginn der Weihnachtseinkaufsaison gilt und an dem bares Geld durch zahlreiche Sonderangebote, Rabatte und Schnäppchen gespart werden kann. Nun hat auch Saturn den Countdown zum vor uns liegenden Black Weekend gestartet.

Die Black Friday Woche ist bereits in vollem Gange, egal ob in den Onlineshops von Amazon, Otto oder Co, überall werden Produkte zu reduzierten Preisen angeboten. Nun zieht auch Saturn mit dem Black Weekend nach, das „die besten Technik-Deals des Jahres“ bieten soll.

Auf der offiziellen Webseite läuft bereits ein Countdown herunter. Los geht es am kommenden Freitag, den 29. November 2019 (Black Friday). Wir werden euch hier auf PlayCentral.de täglich die besten Angebote zusammenfassen.

Saturn versprich für das vor uns liegende Black Weekend „knallharte“ Nachlässe aus den folgenden Bereichen:

Fernseher

Heimkinosysteme

Notebooks

Gaming & Spielzeug

Smartphones

Kaffeevoll­automaten

Waschmaschinen

Spiegelreflex­kameras

Kühl- und Gefrier­kombinationen

Smartwatches

Wann ist Black Friday bei Saturn?

Darüberhinaus hat Saturn außerdem die Termine für den Black Friday in den kommenden Jahren bekannt gegeben.

„Wir bei Saturn lassen es zum Black Friday 2019 richtig krachen und machen gleich ein ganzes Black Weekend daraus.“

29. November 2019: Black Friday 2019

27. November 2020: Black Friday 2020

26. November 2021: Black Friday 2021

* Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Saturn handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.