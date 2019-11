Saturn - Black Weekend 2019 gestartet: Noch das ganze Wochenende sparen!

Im Onlineshop von Saturn findet ihr regelmäßig lohnende Top-Angebote rund um Games, Fernseher, Monitore, Gaming-Notebooks, Smartphones, Filme, Serien und viele weitere Highlights. Wir verschaffen euch täglich den besten Überblick der aktuellen Angebote und Schnäppchen, damit ihr zu jeder Zeit den günstigten Preis zahlt.

30. November: Saturn startet Black Weekend

Der Elektrofachhändler Saturn hat für die Zeit nach dem Black Friday eine verlängerte Angebotszeit geplant. Im Rahmen der Black Weekend sind immer noch zahlreiche Angebote günstiger zu haben. Darunter befinden sich ein paar Produkte, die sich besonders lohnen:

Saturn Beliebte Gaming-Maus Roccat Kone für günstige 35 Euro am Black Weekend

Außerdem noch brandheiß:

29. November: Das sind die besten Angebote zum Black Weekend 2019

Passend zum heutigen Black Friday gibt es bei Saturn Fernseher, Konsolen, Spiele und mehr zu deutlich günstigeren Preisen. Wir haben für euch anbei die besten Angebote am Black Friday zusammengefasst.

MediaMarkt und Saturn bieten zum Black Friday einige Angebote im Videospielbereich. Darunter gibt es preisgünstige Games wie „Pokémon Schwert und Schild“, aber auch andere reduzierte Games.

Pokémon Schwert und Schild Im Angebot für 46,99 Euro am Black Friday!

Weitere gute Angebote haben wir euch hier aufgelistet:

Saturn Sony-Fernseher für unglaubliche 199 Euro, nur jetzt am Black Friday

Saturn Samsung-4K-Fernseher für unschlagbare 588 Euro, Spitzenangebot zum Black Friday

Saturn Xbox One S 1TB – All Digital Edition mit 3 Spielen für nur 99 Euro sichern!

Nintendo Switch Saturn und MediaMarkt: Jetzt für nur 288 Euro sichern!

02. November: Das sind die Entertainment Deals am Weekend

Wir befinden uns bereits mitten im Wochenende, Zeit also einen genaueren Blick auf die aktuellen Weekend Deals im Onlinestore von Saturn zu werfen.

An diesem Wochenende und nur bis zum kommenden Montag um 8 Uhr könnt ihr bei den neuen Entertainment Deals zugreifen und sparen.

Unter anderem erhaltet ihr den Xbox One-Controller von Microsoft für rund zehn Euro günstiger. Das Gaming-Notebook GL63 von MSI könnt ihr euch schon für 1.099 Euro anstatt für die sonst üblichen 1.379 Euro zulegen. Weiterhin sind zahlreiche Spiele wie „Quantum Break“, „Gears of War 4“ oder „Forza Motorsport 6“ zu deutlich günstigeren Preisen erhältlich.

Xbox One-Controller für nur 44€

Nintendo Switch Pro Controller + Luigi's Mansion 3 für nur 94€

MSI GL63 für nur 1.099€

Quantum Break für nur 10€

Gears of War für nur 15€

Halo: The Master Chief Collection für nur 10€

Forza Motorsport 10€

Sea of Thief für nur 10€

Killer Instinct: Definitive Edition für nur 10€

Forza Horizon 2 Anniversary Edition für nur 15€

Super Lucky's Tale für nur 10€

29. Oktober 2019: Late Night Shopping mit Technik-Highlights!

Am heutigen Dienstag dürfen sich alle Technik-Fans bei Saturn über großartige Highlights freuen. Beim Late Night Shopping sichert ihr euch insgesamt zwölf Stunden lang – von 20 bis 8 Uhr – zahlreiche tolle Deals.

Der Fokus liegt diesmal vollständig bei Speichergeräten und Wearables. Reduzierte sind deshalb beispielsweise SD-Karten von namhaften Herstellern wie SanDisk und Samsung sowie Smartwatches von FITBIT.

Schaut am besten selbst vorbei und sichert euch euer persönliches Angebot!

25. Oktober 2019: Die neuen Weekend Deals sind hier

Saturn hat einmal mehr seine großen Weekend Deals gestartet, bei denen ihr erneut versandkostenfrei shoppen und richtig fett sparen könnt. Diesmal liegt der Fokus nicht auf einer einzelnen Produktkategorie, sondern auf gleich mehreren unterschiedlichen Aktionen.

Diesmal dürft ihr euch über Angebote aus den Bereichen IT, TV und Audio sowie IT Zubehör freuen. Damit sind vor allem Laptops, Monitore, Fernseher, Tablets, Soundanlagen und Router gemeint.

Die Angebote haben es teilweise wirklich in sich und lohnen sich gerade im Preisvergleich besonders stark. Aber Achtung: Die Weekend Deals gelten wie immer nur bis Montag, 8 Uhr!

Wir empfehlen euch unter anderem die folgenden Kracher:

22. Oktober 2019: Versandkostenfrei shoppen mit Saturn

Bei Saturn könnt ihr aktuell versandkostenfrei shoppen, bis der Arzt kommt! Sucht euch einfach eines der Aktionsprodukte aus und lasst es euch ohne zusätzliche Kosten direkt vor die Haustür liefern.

Diesmal dürft ihr euch vornehmlich über Produkte aus dem Bereich der Haushaltselektronik freuen, dessen Versand für euch komplett kostenlos sein wird. Natürlich solltet ihr euch beeilen, da die Produkte nur limitiert vorrätig sind!

Und so einfach geht's:

Sucht euch online einen Aktionsartikel aus Aktionsartikel in den Warenkorb legen Bestellung abschließen und Versandkosten sparen

5. Oktober 2019: Sparen mit den Weekend Deals

Nur noch bis Montag um 8 Uhr morgens gibt es die aktuellen Weekend Deals bei Saturn. Ihr könnt am Wochenende also ganz entspannt von zu Hause aus bei Saturn shoppen und dann nebenher ein wenig sparen. Und das Schöne ist, dass die Weekend Deals sogar versandkostenfrei daherkommen.

Wir haben euch nachfolgend ein paar Angebote herausgesucht, die sich an diesem Wochenende besonders lohnen:

Zudem solltet ihr auf keinen Fall die Restposten verpassen. Auch hier haben wir einige Angebote für euch herausgesucht, die ihr euch ansehen solltet. Unter anderem gibt es Tablets zum besten Preis:

4. Oktober 2019: Razer Black Widow Chroma V2 zum unschlagbaren Preis!

Aktuell gibt es bei Saturn ein besonders lohnenswertes Schnäppchen für alle Gamer. Die beliebte Gaming-Tastatur Razer Black Widow Chroma V2 ist im Angebot. Regulär kostet sie über 153,99 Euro. Derzeit liegt der Preis bei 89 Euro!

Ähnlich verhält es sich mit der Razer Black Widow X Chroma Gaming-Tastatur, die ebenfalls reduziert angeboten wird. Anstatt 140,99 Euro kostet sie nur 79 Euro. Ein unschlagbares Angebot also, das ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben solltet.

24. September 2019: Nur noch diese Woche: Bis zu 300 Euro Direktabzug

Nur noch bis Sonntag, den 29. September 2019 könnt ihr euch im Onlineshop von Saturn einen ordentlichen Direktabzug bis zu 300 Euro sichern.

Dadurch könnt ihr euch beim Kauf von ausgewählten OLED-TVs, wie den OLED65E8LLA von LG mit einer Bildschirmdiagonalen von 164 Zentimeter, satte 300 Euro sichern.

Weiterhin winkt zudem ein Direktabzug bei ausgewählten Notebooks, wie dem Acer Spin 5, in Höhe von 100 Euro. Falls ihr also sowieso auf der Suche nach einem neuen, treuen Begleiter seid, ihr das eure Chance.

So erhaltet ihr einen Direkabzug

Wenn ihr einen passenden OLED-TV oder ein entsprechendes Notebook in euren Warenkorb legt, werden die 300 bzw. 100 Euro von dem Kaufpreis des jeweiligen Artikels abgezogen.

Bei einem Bestellwert von 399 Euro schenkt euch Saturn zudem die Versandkosten.

24. September 2019: iPhone 11 bequem online bestellen

Seit einigen Tagen könnt ihr euch das neue iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max von Apple online bei Saturn bestellen und ganz bequem nach Hause liefern lassen.

Was bieten die neuen Modelle?

Die Basis-Variante, das iPhone 11, ist eher für Einsteiger gedacht und kommt mit zwei Kamera-Linsen daher, davon ist eine mit einem Ultra-Weitwinkel-Objektiv ausgestattet. Bei aktivierter Kamera-App lässt sich leicht zum Weitwinkel-Feature wechseln, um noch mehr ins Bild zu bekommen. Der integrierte Nachtmodus liefert insbesondere bei dunkleren Lichtverhältnissen gute Bilder.

Die beiden Top-Modelle, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max, zeichnen sich durch drei Kameras aus. Zur Standard-Brennweite und zum Ultra-Weitwinkel kommt im Vergleich zum Basismodell noch ein Teleobjektiv dazu.

Wenn ihr die Unterschiede der drei neuen iPhone-Modelle gerne im Detail erfahren wollt, schaut lest euch gerne diesen News-Artikel durch:

Apple iPhone 11 offiziell vorgestellt: Features, Preise, Release!

Restposten, aktuelle Tiefpreise und Weekend Deals

Außerdem solltet ihr unbedingt regelmäßig einen Blick in die Rubik Restposten werfen. Denn hier bietet Saturn regelmäßig Top-Produkte zu Tiefpreisen an.

Ebenfalls im Blick behalten solltet ihr die Weekend Deals. Hier winken exklusive Angebote und Aktionen nur online bis Montag um 8 Uhr.

Late Night Shopping

Versadkostenfrei einkaufen könnt ihr bei Saturn immer ab 20 Uhr bis um 8 Uhr am nächsten Morgen.

