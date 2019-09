Saturn - Bares Geld sparen: Restposten-Angebote im Onlineshop

Bei Saturn und MediaMarkt gibt es täglich brandheiße Angebote für alle Gamer. Neben Spielen und Konsolen sind außerdem Fernseher, Monitore, Desktop-PCs, Notebooks, Smartphones sowie Serien und Filme regelmäßig im Preis reduziert. Wir zeigen euch die besten Schnäppchen und verraten in unserem Deal-Ticker, was ihr definitiv nicht verpassen solltet.

Neben der Shopping-Plattform von Amazon sollten sparsame Gamer und Schnäppchenjäger vor allem regelmäßig die Online-Shops von Saturn und MediaMarkt im Blick behalten.

23. September 2019: Große Lagerräumung

In dieser Woche solltet ihr in jedem Fall einen genaueren Blick auf die neuen Restposten-Angebote im Onlineshop von Saturn werfen. Hier werden Einzelstücke und Schnäppchen zu Hammerpreisen angeboten!

Die Restposten-Angebote bei Saturn!*

Saturn Geiz is Back: Mehrwertsteuer geschenkt: 16 Prozent Rabatt auf viele Artikel

20. September 2019: iPhone 11 ist im Handel erhältlich

Ab heute könnt ihr euch das neue iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max regulär im Handel erwerben.

Wir zeigen euch, wo ihr die neuen Apple-Geräte bestellen könnt.

Apple iPhone 11 bei Saturn kaufen!*

Alle Infos zu den neuen Modellen haben wir euch hier zusammengefasst:

Apple Heute erscheint das iPhone 11, hier könnt ihr es kaufen

19. September 2019: 300 Euro Direktabzug auf OLED-TVs

Bis zum 29. September 2019 bietet Saturn einen Direktabzug in Höhe von satten 300 Euro auf ausgewählte OLED-TVs und 100 Euro Direktabzug auf ausgewählte Notebooks an. Ab einem Bestellwert von 399 Euro werden euch zudem die Versandkosten geschenkt.

Zum Angebot: Direkabzug bei OLED-TVs*

Zum Angebot: Direkabzug bei Notebooks*

Legt die entsprechenden Produkte einfach in euren Warenkorb und schon werden die 300 Euro bzw. 100 Euro von dem Kaufpreis des jeweiligen Artikels abgezogen.

17. September 2019: Großgönnung!

Entertainment-Hits und Technik-Kracher zum besonders kleinen Preis! Ja, ihr merkt es schon, der Gönn-Dir-Dienstag ist zurück!

Hier geht's zum Gönn-Dir-Dienstag!*

Diesmal könnt ihr euch unter anderem „Metro Exodus“ und „Mario Tennis Aces“ zu einem besonders kleinen Preis sichern. Außerdem sind wieder zahlreiche andere Produkte im Angebot!

10. September 2019: Großgönnung!

Feierabend, wie das duftet, Gönnung bei MediaMarkt ist supergut: Heute könnt ihr euch wieder Entertainment-Hits und Technik-Highlights zum Knallerpreis sichern! Rabatte werden dabei garantiert.

Hier geht's zum Gönn-Dir-Dienstag!*

Egal ob „Persona 5“, ein neuer Monitor oder doch lieber „Planet der Affen“ - ihr solltet lieber selbst in den einzelnen Kategorien stöbern:

08. September 2019: Die Angebote aus dem aktuellen Prospekt

Nur noch heute gelten die Angebote aus dem aktuellen MediaMarkt-Prospekt. Zum Beispiel ist der LED TV UE75RU7099UXZG von Samsung um satte 44 Prozent reduziert und kostet somit anstatt 999 Euro derzeit nur 1.799 Euro. Doch auch andere TVs unterschiedlicher Hersteller sowie Smart Homes sind nur noch heute im Preis reduziert.

In diesen verschiedenen Kategorien stehen zahlreiche Angebote zur Verfügung:

Gaming

Smartphone & Zubehör

TV, Audio & Smart Home

Notebooks, Monitore & Zubehör

Beauty, Haushalt, Küche & Kaffee

Foto, Outdoor & Freizeit

Hier geht's direkt zum Angebot!*

07. September 2019: Die große Mehrwertsteueraktion bei Saturn

Nur noch am heutigen Samstag, den 07. September 2019 um 23:59 Uhr erlässt euch Saturn die Mehrwertsteuer. Effektiv bedeutet das für euch, dass ihr 16 Prozent spart, denn die Mehrwertsteuer wird auf den Nettopreis draufgeschlagen, sodass ihr letztendlich den Bruttopreis erhaltet.

Hier geht's zum Saturn-Sale!*

31. August 2019: Die Saturn Weekend Deals sind zurück!

Neues Wochenende, kein Spar-Ende: Bei Saturn kehren die berühmten Weekend-Deals zurück. Nur bis Montag 8 Uhr könnt ihr euch nicht nur verschiedene amiibo günstiger sichern, sondern schnappt euch obendrein NBA 2K20 im Doppelpack zum Normalpreis. Spitze!

Hier geht's zu den Weekend Deals!*

30. August 2019: Die Surface-Knallertage

Bei MediaMarkt sind die großen Surface-Knallertage eröffnet worden, bei denen ihr euch zahlreiche Modelle zu einem besonders günstigen Preis sichern könnt. Obendrauf gibt es Office 365 geschenkt!

Hier geht's zur Surface-Aktion!*

29. August 2019: Wer holt, der kriegt!

Wenn ihr aktuell online bei MediaMarkt bestellt und euch dann für eine Abholung im Markt entscheidet, werdet ihr belohnt! Für 50 Euro Warenwert erhaltet ihr einen 5-Euro-Coupon, bei 100 Euro gibt es 10 Euro und bei 200 Euro stolze 20 Euro.

Nur für kurze Zeit!

Hier geht's zur MediaMarkt-Aktion!*

27. August 2019: Bei MediaMarkt wird gegönnt!

Es darf wieder ordentlich gegönnt werden! Heute Nacht sichert ihr euch einmal mehr zahlreiche Produkte zum Knallerpreis. Egal ob Gaming oder anderweitige Technik-Unterhaltung, Rabatte gibt es an jeder Stelle.

Hier geht's zum Gönn-Dir-Dienstag!*

Ihr habt noch kein festes Ziel? Stöbert herum und schaut selbst, was euch gefallen könnte:

13. August 2019: Gönn Dir Dienstag bei MediaMarkt!

An diesem Dienstag könnt ihr euch mal wieder ordentlich gönnen! Bei MediaMarkt sichert ihr euch bis zum morgigen Morgen eine Vielzahl an Produkten zum absoluten Knallerpreis. Mit dabei sind zum Beispiel mehrere amiibo zu „Super Smash Bros.“ und sogar die Deluxe Edition von „Devil May Cry 5“. Auch abseits des Gamings spart ihr richtig viel Geld!

Hier geht's zum Gönn-Dir-Dienstag!*

Wollt ihr nicht lieber selbst einige Angebote entdecken? Dann empfehlen wir euch, einfach mal selbst in den einzelnen Kategorien zu stöbern!

Viel Spaß beim Stöbern!

10. August 2019: Geschenke für alle!

Nur noch bis zum kommenden Montag, den 12. August um 9 Uhr erhaltet ihr im Onlineshop von Saturn zu jedem Aktionsprodukt ein Geschenk.

Beispielshalber erhaltet ihr beim Kauf des LED-Smart-TV Samsung UE 65 RU 7179 UXZG eine Samsung Soundbar im Wert von 89 kostenlos dazu.

Hier geht's zur Aktion!*

30. Juli 2019: Der neueste Gönn-Dir-Dienstag ist gestartet!

Es ist wieder Dienstag und somit kann wieder bei MediaMarkt gespart werden. Nur in der heutigen Nacht sichert ihr euch unter anderem „The Division 2“ bereits für 40 Euro und somit fast 20 Euro unter dem Normalpreis. Auch die Collector's Edition zu „Mortal Kombat 11“ ist reduziert.

Hier geht's zum Gönn-Dir-Dienstag!*

Wollt ihr nicht lieber selbst einige Angebote entdecken? Dann empfehlen wir euch, einfach mal selbst in den einzelnen Kategorien zu stöbern!

Wir wünschen euch viel Spaß beim Shoppen!

26. Juli 2019: Der Saturn Weekend-Sale kehrt zurück!

Langsam aber sicher kühlen sich die Temperaturen des Rekordsommers ab, doch zum Weekend Sale von Saturn wird es noch einmal heiß! An diesem Wochenende sichert ihr euch zahlreiche Produkte zu Tiefstpreisen.

Seitens Daedalic gibt es beispielsweise „State of Mind“ für nur 7 Euro, während ihr „Days Gone“ bereits für nur 29 Euro erhaltet. Zuschlagen lohnt sich!

Hier geht's zu den Saturn Weekend Deals!*

23. Juli 2019: Groß-Gönnung zum Dienstag!

Mit dem großen Gönn-Dir-Dienstag von MediaMarkt spart ihr in dieser Woche richtig viel Geld und sichert euch starke Rabatte. Jetzt lohnt sich die Aktion besonders für Gamer, denn es sind unter anderem Gaming-Stühle knallhart reduziert!

Hier geht's zum Gönn-Dir-Dienstag!*

Ihr wollt euch umscnauen und selbst entdecken, was euch gefallen könnte? Dann klickt einfach auf die einzelnen Kategorien und stöbert herum! Wir garantieren, dass ihr den einen oder anderen Schatz entdecken werdet...

21. Juli 2019: Die besten TV- und Audio-Angebote!

An diesem Wochenende könnt ihr euch im Onlineshop von Saturn vor allem günstig einen neuen Fernseher sichern. So wird beispielshalber der LG OLED65B87LC anstatt für 1.885 für 1.599 Euro angeboten.

Die Angebote laufen aber nur noch bis zum morgigen Montag um 9 Uhr.

Hier geht's zu den Weekend Deals!*

16. Juli 2019: Gönn dir bei MediaMarkt!

Einmal mehr könnt ihr mit dem Gönn-Dir-Dienstag von MediaMarkt richtig viel Geld sparen. Heute sind zahlreiche Mario-Figuren, diverse Top-Spiele und Headsets reduziert.

Hier geht's zum Gönn-Dir-Dienstag!*

Wie gewohnt könnt ihr heute obendrein in den einzelnen Kategorien herumschauen und euch selbst auf die Suche begeben. Wir wünschen euch viel Spaß beim Shoppen!

15. Juli 2019: Schnapp 5! Wahnsinnsschnäppchen für alle!

Im Rahmen einer neuen Aktion „Schnapp 5!“ bietet MediaMarkt im Onlineshop und im Markt elektronische Hardware günstiger an. Insgesamt werden fünf Geräte beim sogenannten Schnapp des Tages günstiger angeboten.

Schnapp 5! - Direkt zum Angebot!

07. Juli 2019: Geiz is Back: Angebote nur noch für kurze Zeit

Die „geilen Angebote“ bei Saturn sind nur noch kurze Zeit gültig. Bis zum morgigen Montag, den 08. Juli, um exakt 8 Uhr morgens könnt ihr euch noch das eine oder andere Schnäppchen sichern. Bis dahin könnt ihr in allen Kategorien starke Angebote entdecken:

Egal ob Gaming, Computer oder etwas für den Garten – Schnäppchen gibt es zuhauf.

Hier geht's zur Geiz is Back-Aktion!*

Saturn Geiz is back: PS4-Bundle, Nintendo Switch & mehr reduziert

07. Juli 2019: Smartphone Purzelpreise

Nur noch bis zum morgigen Montag, den 07. Juli 2019, um 9 Uhr könnt ihr euch bei Saturn ein günstiges Smartphone von Apple, Samsung und Co. sichern.

Hier geht's zum Angebot auf Saturn!

02. Juli 2019: Willkommen beim Gönn-Dir-Dienstag!

Heiße Nächte benötigen heiße Angebote: Nur im Rahmen des Gönn-Dir-Dienstags von MediaMarkt spart ihr heute Nacht wahnsinnig viel Geld.

Hier geht's zum Gönn-Dir-Dienstag!*

Wie üblich könnt ihr in den einzelnen Kategorien stöbern und selbst nach den Angeboten schauen. Das lohnt sich wirklich!

30. Juni 2019: 3 für 2 auf Anime!

Anime ist so groß wie nie zuvor und jetzt könnt ihr beim Kauf richtig viel Geld sparen! Sichert euch bei der aktuellen Aktion 3 Anime-Produkte zum Preis von 2 und schnappt euch das Schnäppchen! Der Betrag wird übrigens automatisch im Warenkorb angepasst...

Hier geht's zur 3 für 2-Aktion!*

29. Juni 2019: Wochenend-Angebote bei Saturn!

Sichert euch in dieser Woche dutzende Schnäppchen zu einem besonders günstigen Preis! Mit dabei sind beispielsweise Red Dead Redemption 2 für nur 29 Euro, Just Dance 2018 für nur 22 Euro und World of Warcraft: Battle for Azeroth für nur 25 Euro.

Hier geht's zu den Angeboten bei Saturn!*

25. Juni 2019: Der Gönn-Dir-Dienstag ist zurück!

Der heutige Abend bietet nicht nur heiße Temperaturen, sondern obendrein unfassbar heiße Angebote. Mit dem Gönn-Dir-Dienstag von MediaMarkt könnt ihr euch richtig starke Schnäppchen zum besonders starken Preis sichern.

Hier geht's zum Gönn-Dir-Dienstag!*

Wie üblich könnt ihr in den einzelnen Kategorien stöbern und selbst nach den Angeboten schauen. Das lohnt sich wirklich!

Übrigens: Mit jedem Kauf einer Nintendo Switch erhaltet ihr jetzt 35 Euro eShop-Guthaben GRATIS dazu. Schaut vorbei:

Zum Nintendo Switch-Angebot!*

24. Juni 2019: Große Lagerräumung

In dieser Woche solltet ihr in jedem Fall einen genaueren Blick auf die neuen Restposten-Angebote im Onlineshop von Saturn werfen. Hier werden Einzelstücke und Schnäppchen zu Hammerpreisen angeboten! Doch Achtung, die Angebote sind nur noch bis zum 30. Juni 2019 gültig, ihr solltet euch also nicht allzu lange Zeit lassen.

Die Restposten-Angebote bei Saturn!*

Außerdem gewährt Saturn für kurze Zeit einen Rabatt in Höhe von 16 Prozent im Rahmen der großen Mehrwertsteuer-Aktion. Ein besonderes Augenmerk wird dieses Mal auf Samsung gelegt.

Saturn Geiz is Back: Mehrwertsteuer geschenkt: 16 Prozent Rabatt auf viele Artikel

18. Juni 2019: Gaming-Angebote am Dienstag!

In der heutigen Nacht könnt ihr beim Gönn-Dir-Dienstag von MediaMarkt wieder richtig viel Geld sparen. Im Angebot sind zahlreiche Spiele, tolles Merchandise aus dem Mario-Universum und natürlich wieder viel Technik. Achtung: Die Angebote gelten nur bis morgen früh!

Hier geht's zum Gönn-Dir-Dienstag!*

Wie üblich könnt ihr euch selbst umschauen und entdecken, was MediaMarkt für euch parat hält. Diese Angebote wollt ihr wirklich nicht verpassen!

12. Juni 2019: 11 Top-Angebote zur Fußball-WM

Unsere weibliche Fußballnationalmannschaft konnte sich heute gegen Spanien durchsetzen und einen wichtigen Sieg in der aktuellen Fußball-WM einheimsen. Passend dazu könnt ihr euch bei MediaMarkt aktuell 11 echte Top-Angebote sichern, die unsere elf Frauen gebührend feiern!

Hier geht's zum Gönn-Dir-Dienstag!*

* Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Saturn und MediaMarkt handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.