Saturn - 3 für 2 auf alle Anime-Titel!

Bei Saturn und MediaMarkt gibt es täglich brandheiße Angebote für alle Gamer. Neben Spielen und Konsolen sind außerdem Fernseher, Monitore, Desktop-PCs, Notebooks, Smartphones sowie Serien und Filme regelmäßig im Preis reduziert. Wir zeigen euch die besten Schnäppchen und verraten in unserem Deal-Ticker, was ihr definitiv nicht verpassen solltet.

Neben der Shopping-Plattform von Amazon sollten sparsame Gamer und Schnäppchenjäger vor allem regelmäßig die Online-Shops von Saturn und MediaMarkt im Blick behalten.

30. Juni 2019: 3 für 2 auf Anime!

Anime ist so groß wie nie zuvor und jetzt könnt ihr beim Kauf richtig viel Geld sparen! Sichert euch bei der aktuellen Aktion 3 Anime-Produkte zum Preis von 2 und schnappt euch das Schnäppchen! Der Betrag wird übrigens automatisch im Warenkorb angepasst...

Hier geht's zur 3 für 2-Aktion!*

29. Juni 2019: Wochenend-Angebote bei Saturn!

Sichert euch in dieser Woche dutzende Schnäppchen zu einem besonders günstigen Preis! Mit dabei sind beispielsweise Red Dead Redemption 2 für nur 29 Euro, Just Dance 2018 für nur 22 Euro und World of Warcraft: Battle for Azeroth für nur 25 Euro.

Hier geht's zu den Angeboten bei Saturn!*

25. Juni 2019: Der Gönn-Dir-Dienstag ist zurück!

Der heutige Abend bietet nicht nur heiße Temperaturen, sondern obendrein unfassbar heiße Angebote. Mit dem Gönn-Dir-Dienstag von MediaMarkt könnt ihr euch richtig starke Schnäppchen zum besonders starken Preis sichern.

Hier geht's zum Gönn-Dir-Dienstag!*

Wie üblich könnt ihr in den einzelnen Kategorien stöbern und selbst nach den Angeboten schauen. Das lohnt sich wirklich!

Übrigens: Mit jedem Kauf einer Nintendo Switch erhaltet ihr jetzt 35 Euro eShop-Guthaben GRATIS dazu. Schaut vorbei:

Zum Nintendo Switch-Angebot!*

24. Juni 2019: Große Lagerräumung

In dieser Woche solltet ihr in jedem Fall einen genaueren Blick auf die neuen Restposten-Angebote im Onlineshop von Saturn werfen. Hier werden Einzelstücke und Schnäppchen zu Hammerpreisen angeboten! Doch Achtung, die Angebote sind nur noch bis zum 30. Juni 2019 gültig, ihr solltet euch also nicht allzu lange Zeit lassen.

Die Restposten-Angebote bei Saturn!*

Außerdem gewährt Saturn für kurze Zeit einen Rabatt in Höhe von 16 Prozent im Rahmen der großen Mehrwertsteuer-Aktion. Ein besonderes Augenmerk wird dieses Mal auf Samsung gelegt.

Saturn Geiz is Back: Mehrwertsteuer geschenkt: 16 Prozent Rabatt auf viele Artikel

18. Juni 2019: Gaming-Angebote am Dienstag!

In der heutigen Nacht könnt ihr beim Gönn-Dir-Dienstag von MediaMarkt wieder richtig viel Geld sparen. Im Angebot sind zahlreiche Spiele, tolles Merchandise aus dem Mario-Universum und natürlich wieder viel Technik. Achtung: Die Angebote gelten nur bis morgen früh!

Hier geht's zum Gönn-Dir-Dienstag!*

Wie üblich könnt ihr euch selbst umschauen und entdecken, was MediaMarkt für euch parat hält. Diese Angebote wollt ihr wirklich nicht verpassen!

12. Juni 2019: 11 Top-Angebote zur Fußball-WM

Unsere weibliche Fußballnationalmannschaft konnte sich heute gegen Spanien durchsetzen und einen wichtigen Sieg in der aktuellen Fußball-WM einheimsen. Passend dazu könnt ihr euch bei MediaMarkt aktuell 11 echte Top-Angebote sichern, die unsere elf Frauen gebührend feiern!

Hier geht's zum Gönn-Dir-Dienstag!*

12. Juni 2019: Gönn dir in dieser Nacht!

Nur in dieser Nacht kannst du richtig viel Geld sparen und dich mit den neuesten Gaming-Schnäppchen eindecken! Bis 8 Uhr morgens sind zahlreiche Produkte knallhart reduziert und zwar nur solange der Vorrat reicht!

Hier geht's zum Gönn-Dir-Dienstag!*

Einmal mehr könnt ihr in den einzelnen Kategorien stöbern und somit eure Aktions-Highlights heraussuchen. Dazu gehören:

08. Juni 2019: Weekend Deals XXL gestartet!

Saturn haut in dieser Woche richtig raus und hat die Weekend Deals XXL gestartet, bei denen mehr als 100 Produkte knallhart reduziert wurden. Im Angebot sind neben praktischen Haushaltsgeräten auch zahlreiche Entertainment-Produkte, darunter auch ganze Gaming-PCs.

Hier geht's zu Saturn!*

Wer sparen möchte, sollte sich übrigens beeilen: Die Angebote gelten nur bis Dienstag, 8 Uhr oder solange der Vorrat reicht. Beeilt euch!

04. Juni 2019: Gönn dir mal so richtig!

Nur für kurze Zeit sichert ihr euch bei MediaMarkt zahlreiche Gaming-Produkte zum absoluten Spitzenpreis. Beim Gönn-Dir-Dienstag sind Spiele, Zubehör, Computer und Hardware stark reduziert. Zuschlagen lohnt sich richtig!

Hier geht's zum Gönn-Dir-Dienstag!*

Diesmal könnt ihr sogar direkt in einzelnen Kategorien shoppen und eure Aktions-Highlights entdecken. Dazu gehören:

01. Juni 2019: Die besten Deals am Wochenende

Bei Saturn könnt ihr euch jetzt die neuen Weekend-Deals sichern, die nur bis Montag um 8 Uhr gelten! Unter anderem erhaltet ihr für insgesamt 79 Euro das Spiel „Days Gone“ sowie einen PS4-Controller.

Days Gone Jetzt mit PS4-Controller im Bundle ab 75 Euro sichern!

Hier geht's zu den Saturn-Angeboten!*

28. Mai 2019: Verrückte Fernseher-Schnäppchen bei Saturn

Am Samstag startet das große Finale der Champions League und zur Feier des Tages sichert ihr euch bei Saturn zwei Fernseher zum Knallerpreis.

Im Angebot sind zwei spitzenmäßige Samsung-Fernseher, einmal UE65NU7099 mit 65 Zoll für sagenhafte 699 Euro. Alternativ könnt ihr euch den UE75RU7179 für stolze 1599 Euro sichern.

Hier geht es zu den Angeboten!*

25. Mai 2019: Die Angebote der Woche sind da!

Es ist mal wieder Wochenende und abseits der Erholung herrscht einfach nur Adrenalin, denn die neuen Wochenend-Angebote sind da. Im Zuge dessen könnt ihr richtig viel Geld beim Kauf zahlreicher Produkte sparen.

Bei den Weekend-Deals von Saturn sind unter anderem amiibo reduziert:

Hier geht's zu Saturn!*

Bei MediaMarkt hingegen erwartet euch die Sound-Tiefpreiswoche:

Hier geht's zu MediaMarkt!*

21. Mai 2019: Gönn Dir heute mal!

Bei MediaMarkt ist heute wieder mal die Zeit für Angebote gekommen! Für kurze Zeit sichert ihr euch unter anderem Pokémon: Let's Go Pikachu zum absoluten Spitzenpreis. Die Schnäppchen gelten nur bis morgen!

Hier geht's zu MediaMarkt!*

10. Mai 2019: Gaming-Schnäppchen zum Wochenende!!

Nur an diesem Wochenende sichert ihr euch eine Vielzahl an Schnäppchen, die kein Gamer verpassen sollte. Mit dabei ist unter anderem ein Joy-Con-Set, das ihr inklusive eines Spiels sowie eines Gutscheins im Wert von 20 Euro für sagenhafte 99 Euro erhaltet. Günstiger geht es nicht!

Zur Joy-Con-Aktion!*

Auch die Nintendo Switch selbst ist reduziert und kostet gerade einmal 311 Euro. Auch hier erhaltet ihr einen Gutschein im Wert von 30 Euro dazu und kommt effektiv auf 281 Euro!

Zum Switch-Angebot!*

Zu guter Letzt empfehlen wir euch einen Blick in die Weekend Deals bei Saturn, denn hier ist allerlei Zeug der besten Unterhaltung zum Wahnsinnspreis reduziert.

Hier geht's zu den Weekend Deals!*

09. Mai 2019: Das Muttertags-Prospekt bei MediaMarkt ist da!

Bald ist Muttertag und das bedeutet, dass uns ein brandneues Prospekt erwartet. Deals am laufenden Band und ein spannender Erlebnisbonus bei jedem Kauf, das lohnt sich richtig!

Macht eurer Mutter doch mal eine Freunde.

Hier geht's zum MediaMarkt-Prospekt!*

03. Mai 2019: Die neuen Weekend-Deals sind da!

Bei Saturn könnt ihr euch jetzt die neuen Weekend-Deals sichern, die nur bis Montag gelten! Reduziert sind unter anderem Call Of Cthulhu, Darksiders 3 und Dead or Alive 6.

Schnell sein ist Pflicht!

Hier geht's zu den Saturn-Angeboten!*

02. Mai 2019: Das neue MediaMarkt-Prospekt ist endlich da!

Egal ob im Markt oder im Netz, bei MediaMarkt kann aktuell mehr als nur ordentlich gespart werden! Sichert euch die zahlreichen Schnäppchen aus dem aktuellen Prospekt – aber nur noch bis zum 06. Mai 2019.

Hier geht's zu den MediaMarkt-Angeboten!*

Wir empfehlen euch heute unter anderem die folgenden Angebote:

22. April 2019: Das große Razer-Elite-Bundle!

Bei MediaMarkt gibt es für kurze ein besonderes Razer-Bundle zum Hammerpreis. Sichert euch die „Blackwidow Elite“-Tastatur und die „Deathadder Elite“-Maus zum Hammerpreis von nur 129 Euro – statt 202 Euro.

Das Angebot gilt nur noch bis zum 30. April 2019.

Hier geht's zum Razer-Bundle!*

19. April 2019: Die Wochenend-Tiefpreise kehren zurück!

Nur an diesem Wochenende könnt ihr euch bei Saturn und MediaMarkt reich sparen! Bis Dienstag um 8 Uhr sichert ihr euch unfassbar starke Rabatte und profitiert obendrein von einer versandkostenfreien Lieferung.

Bei Saturn sind die Weekend Deals XXL am Start, bei der ihr unter anderem die Xbox One X zum Spitzenpreis erhaltet. Bei MediaMarkt hingegen erwartet euch die Mega-Tiefpreisspätschicht, in der Marken aller Art zum Schnäppchenpreis rausgehauen werden.

18. April 2019: Das neue Saturn-Prospekt ist da!

Überpünktlich hat Saturn sein Prospekt aktualisiert und lockt auch in dieser Woche mit einer Vielzahl an spannenden Angeboten. Fünf Tage lang könnt ihr euch jetzt zahlreiche Schnäppchen sichern, die nur solange gelten, wie der Vorrat reicht!

Egal ob Computer oder Fitness – jeder kann sparen!

Hier geht's direkt zu Saturn!*

Und hier gelangt ihr direkt zu den einzelnen Kategorien:

16. April 2019: Gönnt euch, es ist Dienstag!

Jetzt darf wieder ordentlich gespart werden, denn bei MediaMarkt kann man sich wieder gönnen!

Hier geht's zu den Angeboten!

12. April 2019: Wochenend-Deals zu Ostern

Das Wochenende ist eingeläutet und bei Saturn kann deshalb wieder kräftig gespart werden. Sichert euch den Pokéball Plus, Anthem und viele weitere Gaming-Hits zum besonders günstigen Preis.

Hier geht's zu den Angeboten!

Bei MediaMarkt hingegen hat die Ostern-Saison bereits begonnen. Bei jedem Aktionsprodukt erhaltet ihr ein weiteres gratis dazu.

Hier geht's zu MediaMarkt!

09. April 2019: Gönnt euch heute Nacht so richtig!

Saturn und MediaMarkt trumpfen heute richtig auf und laden zur großen Spar-Fiesta ein. Beim Gönn-Dir-Dienstag von MediaMarkt könnt ihr euch unter anderem einen ganzen PC zum besten Preis schnappen. Bei Saturn hingegen sind im Late-Night-Shopping Drohen, Navis und Kameras reduziert.

Hier geht's zu Saturn!

Hier geht's zu MediaMarkt!

08. April 2019: Preissturz: Die besten Restposten-Angebote!

In der neuen Woche solltet ihr in jedem Fall einen genaueren Blick in die neuen Restposten-Angebote im Onlineshop von Saturn werfen. Hier werden Einzelstücke und Schnäppchen zu Hammerpreisen angeboten!

Die Restposten-Angebote bei MediaMarkt!*

07. April 2019: Spar hoch 3!

Nur noch bis zum morgigen Montag, den 08. April um 9 Uhr erhaltet ihr im Onlineshop von MediaMarkt auf bestimmte Aktionsprodukte ab 499 Euro im Warenkorb einen Sofortabzug in Höhe von 100 Euro. Die Standard-Lieferung ist dabei kostenlos.

Mit dabei sind Kühl- & Gefrierschränke, Herde & Backöfen, Waschmaschinen & Trockner, Geschirrspüler sowie Kaffeevollautomaten.

Hier geht's zu den Angeboten!*

06. April 2019: Die neuen Weekend Deals sind da!

Einmal mehr könnt ihr richtig viel Geld mit den Weekend Deals von Saturn sparen! Reduziert sind zahlreiche Games und sogar ein neues Switch-Bundle. Die Angebote gelten nur bis Montag, 9 Uhr!

Hier geht's zu Saturn!

03. April 2019: Gönn dir Dienstag!

Bei MediaMarkt heißt es wieder: Gönn dir! Heute sichert ihr euch zum Beispiel das Nintendo Switch-Bundle inklusive Pokémon Let's Go Pikachu für nur 329 Euro!

Hier geht's zu den Angeboten!

30. März 2019: Der Weekend-Sale ist zurück!

Es kann wieder einmal gespart werden, denn der Weekend-Sale ist zurück! Bei Saturn dürft ihr deshalb wieder ordentlich Geld sparen.

Hier geht's zum Sale!

29. März 2019: Bis zu 300 Euro geschenkt!

Saturn bietet euch einen echt filmreifen Bonus beim Kauf eines Fernsehers oder Beamers! Schon ab einem Einkaufswert von 599 Euro sichert ihr euch einen attraktiven Coupon, der bis zu 300 Euro hoch sein kann.

Hier geht's zu Saturn!

26. März 2019: Foto-Tiefpreis-Woche

Im Rahmen der "Foto-Tiefpreis-Woche" im Onlineshop von MediaMarkt erhaltet ihr Top-Angebote aus dem Sortiement. Nur noch bis zum 01. April 2019 um 9 Uhr könnt ihr zudem komplett versandkostenfrei bestellen.

Dabei könnt ihr euch zum Beispiel die SONY Alpha 6300 für nur 666 Euro anstatt der UVP von 1.299 Euro sichern.

Hier geht's zu MediaMarkt!

23. März 2019: Endlich Wochenende bei Saturn!*

Wenn bei Saturn das Wochenende eingeläutet wird, dann darf man sich so richtig freuen! Nur für kurze Zeit spart ihr bei den Weekend-Deals richtig viel Geld auf viele Traumprodukte. Besonders verlockend ist Just Cause 4, das ihr schon für nur 25 Euro erhaltet.

Hier geht's zu Saturn!

20. März 2019: Das neue Prospekt ist da!

Saturn hat sein brandneues Prospekt mit zahlreichen Technik-Highlights vorgestellt. Im Markt und online könnt ihr eine Woche lang zahlreiche Rabatte auf Computer, Tablets, Fernseher und vieles mehr abstauben - natürlich nur, solange der Vorrat reicht.

Hier geht es zum Saturn-Prospekt!

16. März 2019: Die neuen Weekend-Deals sind gestartet!

Neues Wochenende, neue Angebote, neues Sparen: Bei Saturn sichert ihr euch wieder zahlreiche Angebote in den Weekend-Deals. Mit dabei sind diesmal zahlreiche Fernseher und Entertainment-Produkte.

Hier geht es zu den Weekend Deals!

13. März 2019: Die neuen Wochenend-Deals

Bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr euch aktuell mehrere Spiele besonders günstig sichern. Wir haben die besten Schnäppchen für euch herausgesucht:

12. März 2019: Gönnt euch mal wieder etwas!

Bei MediaMarkt ist erneut der Gönn-Dir-Dienstag gestartet, einmal mehr inklusive zahlreicher grandioser Angebote. Das solltet ihr nicht verpassen!

Gönn dir jetzt bei MediaMarkt!

10. März 2019: Die neuen Wochenend-Deals

Das Wochenende bei Saturn und MediaMarkt ist bereits im vollen Gange und lockt wie gewohnt mit lohnenden Angeboten! Nur noch bis zum morgigen Montag um 9 Uhr erwartet euch in verschiedenen Kategorien ein großer Rabatt auf zahlreiche Produkte.

Unter anderem könnt ihr in der Kategorie „TV Weekend“ euch Fernseher deutlich günstiger sichern. Doch auch unter den „Entertainment Weekend Deals“ sollte sich etwas passendes finden lassen. Ebenfalls interessant sind die derzeitig reduzierten Produkte in der Rubrik „Foto Weekend“.

Zu den Weekend Deals!

Die besten Restposten-Angebote!

In dieser Woche solltet ihr in jedem Fall einen genaueren Blick auf die neuen Restposten-Angebote im Onlineshop von Saturn werfen. Hier werden Einzelstücke und Schnäppchen zu Hammerpreisen angeboten!

Die Restposten-Angebote bei Saturn!

09. März 2019: Spiele, PS4 und Nintendo Switch knallhart reduziert!

An diesem Wochenende gibt es wieder einmal besondere Schnäppchen für Gamer. MediaMarkt lässt es krachen und hat zahlreiche Spiele reduziert. Und als wäre das nicht schon schön genug, gibt es sogleich einen satten Rabatt auf die PlayStation 4 und Nintendo Switch obendrauf. Falls ihr an den neuen Games oder einer Konsole interessiert seid, solltet ihr euch beeilen. Die Aktion gilt nur noch bis zum 11. März 2019.

Zu den reduzierten Spielen!

Hier geht's zum PS4-Bundle!

Hier geht's zum Switch-Angebot!

06. März 2019: PlayStation und Windows im Angebot!

Aktuell könnt ihr sowohl bei MediaMarkt als auch Saturn kräftig Geld sparen. Bei MediaMarkt erhaltet ihr beispielsweise die PlayStation Classic schon für 39,99 Euro, vorher kostete sie 99,99 Euro! Bei Saturn hingegen gibt es von 20 bis 9 Uhr diverse Windows-Geräte zum besonders günstigen Preis.

Hier geht's zum PS Classic!

Hier geht's zum Windows-Sale!

05. März 2019: Gönn dir doch mal beim Dienstag!

Es ist Dienstag und deshalb könnt ihr euch bei MediaMarkt wieder richtig gönnen! Schnappt euch zum Beispiel das PS VR-Megapack mit insgesamt 5 Top-Games!

Hier geht's zu MediaMarkt!

* Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Saturn und MediaMarkt handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.