Saints Row: The Third - Release-Termin der Switch-Version bekannt

Die Umsetzung von Saints Row: The Third für die Nintendo Switch hat einen Termin. Der abgedrehte Open-World-Titel wird Anfang Mai für das Hybrid-System erhältlich sein.

Zwar hat Saints Row: The Third qualitativ nicht die Konkurrenz aus dem Hause Rockstar Games ausstechen können, dafür hat man 2011 beim Release für PlayStation 3, Xbox 360 und PC mit einer Flut an abgedrehten Ideen brilliert. Im Zuge der gamescom 2018 hatte Publisher Deep Silver angekündigt, dass eine Umsetzung des Open-World-Titels für Nintendo Switch in Arbeit sei, inklusive sämtlicher Download-Inhalte.

Nun haben die Verantwortlichen in einem Tweet angekündigt, dass ihr ab dem 10. Mai gemeinsam mit den Saints Steelport auf der Nintendo Switch unsicher machen dürft.

Saints Row: The Third Ankündigung für die Nintendo Switch

Open-World mit einer Prise Wahnsinn

In Saints Row: The Third müsst ihr mit eurem Avatar den 3rd Street Saints zur Vorherrschaft in Steelport verhelfen, indem ihr verfeindete Gangs ausschaltet, Zombie-Epidemien eindämmt und so stetig euren Respekt auf den Straßen erhöht. Vor allem das abgedrehte Missionsdesign bleibt einem im Gedächtnis, unter anderem müsst ihr versuchen einen Tiger als Beifahrer mit Fahrmanövern bei Laune zu halten. Die Xbox 360-Version des Titels ist auch auf der Xbox One spielbar.