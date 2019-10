Rockstar Games - Ruffian Games arbeitet gemeinsam mit dem GTA-Entwickler an unangekündigten Titeln

Der britische Spieleentwickler Ruffian Games sucht derzeit Mitarbeiter für unangekündigte Spiele, die gemeinsam mit Rockstar Games entstehen. Bislang kann nur spekuliert werden, um welche Titel es sich dabei genau handelt.

Die Gerüchte rund um Rockstar Games und verschiedene sich derzeit in der Entwicklung befindliche Titel häufen sich in der letzten Zeit. Laut einem indischen Grafikdesigner, der unter anderem an den Animationen zu „Red Dead Redemption 2“ mitgewirkt hat, befinden sich bei dem Studio gleich mehrere Spiele in Arbeit, die noch nicht angekündigt worden sind. Dabei könnte es sich unter anderem um GTA 6 oder Bully 2 handeln.

Ruffian Games arbeitet mit Rockstar zusammen

Nun gibt es außerdem eine weitere interessante Nachricht. Denn das Entwicklerstudio Ruffian Games scheint gemeinsam mit Rockstar Games an kommenden Titeln zu arbeiten. Um welche Spiele oder möglicherweise auch Ports es sich dabei handelt, ist derzeit nicht bekannt.

Bekannt geworden ist die Zusammenarbeit durch einen Stellengesuch von Ruffian Games via Twitter. Gleich mehrere Mitarbeiter werden hier für mehrere unspezifische Spiele gesucht, die gemeinsam mit Rockstar entstehen.

Dies wäre übrigens nicht das erste Mal, dass Ruffian mit Rockstar zusammenarbeitet. Zuvor arbeitete das Unternehmen bereits an „Manhunt“ und „Grand Theft Auto“ mit.

Vor kurzem arbeitete Ruffian daran „Halo Reach“ in die Master Chief Collection zu bringen. Weiterhin war der Entwickler für den 5-gegen 5-Multiplayer-Modus Wrecking Zone zu „Crackdown 2“ verantwortlich.

