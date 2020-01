Rockstar Games - Online-Modi feiern hohe Spielerzahlen: Entwickler lassen Geschenke regnen

Rockstar Games konnte in den vergangenen Monaten sehr gute Zahlen in „GTA Online“ sowie „Red Dead Online“ verzeichnen. Als Dank regnet es in den kommenden Wochen zahlreiche Geschenke. Zudem steht ein neues Wheel-Racing-Event an.

Auf ihrer offiziellen Website kann Rockstar Games derzeit von ausgesprochen guten Spielerzahlen bei GTA Online und Red Dead Online sprechen. Zwar sind beide Spiele seit ihrem Release sehr beliebt, es sind allerdings gewisse Spitzen zu erkennen, die das Studio nun mit der Community feiern möchte.

Rockstar schreibt, dass sich seit der Veröffentlichung des Diamond Casino & Resorts im Juli und August rekordverdächtige „tägliche, wöchentliche und monatliche Spielerzahlen“ abzeichnen. Die Casino-Heist habe auch in der Urlaubspause für stabile Zahlen gesorgt und sogar „eine größere Anzahl von Spielern zurückgeholt“.

Das ist allerdings noch nicht alles, denn bei „Red Dead Online“ kann man ebenso von Rekordzahlen sprechen. Zum „Moonshiners“-Update loggten sich zahlreiche Spieler ein und der Januar verlief ähnlich gut.

Es regnet Geschenke

Nun kommen wir zu anderen Zahlen, denn um das Ganze zu feiern, verschenkt „GTA Online“ eine Million GTA-Dollar an Spieler, die sich vom 30. Januar bis zum 5. Februar einloggen und eine weitere Million an diejenigen, die sich vom 6. Februar bis zum 12. Februar einloggen. Insgesamt kann man also 2 Millionen GTA-Dollar in seine zwielichtigen Geschäfte stecken.

„Red Dead Online“-Spieler werden ebenfalls ordentlich beschenkt. Diejenigen, die sich zwischen dem 28. Januar und dem 3. Februar einloggen, erhalten einen Shofield Revolver, eine Varmint Riffle und Munition geschenkt. Es lohnt sich, bis zum 10. Februar erneut im Spiel vorbeizuschauen, denn dann gibt es eine kostenlose Bounty-Hunter-Lizenz, 25 Bolas und 25 Tracking-Pfeile dazu.

Wenn ihr mal wieder Lust auf ein Event habt, ist die angekündigte Open-Wheel-Racing-Serie in „GTA Online“ vielleicht das Richtige für euch. Rockstar Games spricht hier von zusätzlichen Rollen und neuen Missionen.