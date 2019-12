Rocket League - Neues Geschäftsmodell wird heftig kritisiert und Epic Games verflucht

Während die alten Glücksspielmechaniken über Bord geworfen wurde, glänzt „Rocket League“ nun mit einem neuen Belohnungssystem. Nur ist das nicht so belohnend, wie es sich manch ein Spieler wünschen würde. Das Blueprint-System wird heftig kritisiert.

Erst kürzlich machten die Entwickler bei Psyonix auf sich aufmerksam, die für ihren Autospielrennspaß Rocket League einen neuen Finanzierungsplan ausgetüftelt hatten. Die Idee sah vor, sich von etwaigen Lootboxen loszureißen und dafür ein neuartiges Blaupausen-System zu integrieren. Doch die Idee scheint nicht so recht wohlwollend anzukommen bei den Spielern, die das neue System jetzt heftig kritisieren.

Kontroverses Blueprint-System

Mit dem aktuellen Update wurden die Lootboxen schließlich entfernt, die über einen Schlüssel geöffnet werden konnten (ähnlich wie in CS:GO). Das alte Geschäftsmodell ist fort, weshalb die Spieler nun Blaupausen erhalten, wenn sie spielen. Diese schalten spezifische Items frei. Doch in einigen Fällen benötigt es Credits, eine Echtgeld-Währung, um an das Item zu gelangen.

An sich ist der Glücksspielgedanke einer Lootbox nun fort, denn in den notorischen Kisten gab es stets Überraschungen. Man wusste nie so recht, was man bekommt. Und nun sehen die Spieler vorweg, was sie erhalten. Doch das Update zündet nicht so recht bei den Spielern, die sich auf Reddit nun beschweren und das alte System zurückfordern.

Aber wo liegt das Problem?

Das alte System sei belohnender gewesen, heißt es. Die Überraschungsmechaniken seien doch tatsächlich als lohnender empfunden worden. Doch das ist noch längst nicht alles. Die alten Lootboxen beinhalteten mehrere Items, während die Blueprints nur mit einem Item glänzen. Es gab also mehr kosmetische Items auf einmal.

So liege das Problem darin begründet, dass die Belohnung bei einem Echtgeld-Investment viel höher ausgefallen ist. Man hat mehr für sein Geld bekommen. Zudem hätte es eine höhere Wahrscheinlichkeit auf bessere Items gewesen, sogenannte High-Tier-Drops.

Und dazu kommen die Wucherpreise im Store, die exorbitant hoch ausfallen würden, während es keine Möglichkeit gibt, Blueprints für Credits zu verkaufen, um so zumindest an Credits für andere Items zu gelangen.

Im Subreddit wird Epic Games verflucht, die Psyonix kürzlich aufgekauft haben. Die User vergleichen die Preise mit den kosmetischen Items aus Fortnite. Feedback von Psyonix oder Epic Games gibt es bislang noch nicht. Wir werden sehen, wie sie auf die Kritik seitens der Community reagieren werden und ob sich etwas ändert.