Rocket League - Halloween Event: Crossover mit Stranger Things angekündigt

Halloween steht vor der Tür und so auch verschiedene Events und damit verbundene Herausforderungen, die auf die Spieler warten. Das Spiel „Rocket League“ stellt da keine Ausnahme dar und kündigt nun ein Crossover mit dem Netflix-Hit „Stranger Things“ an.

„Das Runde muss ins Eckige“ heißt es bei Rocket League. Das Spiel, bei dem man mit kleinen Autos und großen Bällen versucht, mehr Tore zu schießen als das Gegner-Team. Damit nicht alle gleich aussehen, hat man verschiedenste Möglichkeiten sein Auto zu personalisieren und aufzuhübschen.

Netflix Rick and Morty: Neuer Trailer und Terminstart zur neuen Staffel erschienen

In letzter Zeit machte der Titel einige Veränderungen durch, so wurden zum Beispiel die Lootboxen abgeschafft und gegen Blaupausen ersetzt. Diese muss man zwar dennoch mit echtem Geld aktivieren, man weiß hierbei allerdings genau, was man bekommt. Zusätzlich erwartet die Spieler künftig ein Item-Shop, in dem zahlreiche Extras erworben werden können.

Haunted Hallows - Halloween bei Rocket League

Halloween macht auch vor „Rocket League“ nicht Halt und ein Crossover mit der Netflix-Serie „Stranger Things“ scheint hierfür eine gute Wahl zu sein. Vom 14. Oktober bis zum 11. November warten streng geheime Waren aus dem Hawkins National Laboratory auf die Spieler. Neben verschiedenen Toppern wie Dustins Mütze und Reifen mit Starcourt Mall-Logo, warten zahlreiche weitere kosmetische Items darauf, beim Event entdeckt und genutzt zu werden.

Netflix Welche neuen Serien, Filme und Originals erscheinen diese Woche?

„Rocket League“ wäre jedoch nicht „Rocket League“, wenn nicht eine passende Map dazukäme. Die Farmstead Arena beherbergt das Event stilecht im „Stranger Things“-Design. Hier gilt es so viel Candy Corn wie möglich zu sammeln, um sich damit im Event-Store ordentlich eindecken zu können. Was haltet ihr von dem Crossover? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.