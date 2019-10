Rocket League - Erste DLCs werden verschenkt

Bis zum Ende des Jahres gibt es ein paar DLCs von Psyonix für „Rocket League“ völlig kostenlos. Es handelt sich hierbei um die ersten drei DLCs, die für das actionreiche Autorennspiel erschienen sind.

Rocket League hat sich seit seinem Release einen Weg in die Herzen der Spieler gebahnt. Erst jüngst hat Psyonix die Lootboxen gegen sogenannte Blueprints ausgetauscht und zu Halloween gibt es mal wieder passende Fahrzeuge, dieses Mal von Stranger Things:

Gratis-DLCs für alle!

Doch die Entwickler haben nun angekündigt, dass sie bis zum Ende des Jahres einige Gratis-DLCs für alle Besitzer einer Vollversion vorbereitet haben. Hierbei handelt es sich um die ersten drei DLC-Pakete, die es zum Spiel gab.

Die kostenlose Version der DLCs soll mit einem Update im Laufe des Jahres folgen. Folgende Inhalte befinden sich darunter:

„Supersonic Fury“

„Revenge of the Battle-Cars“

„Chaos Run“

Ihr erhaltet also den Dominus, Takumi, Scarab, Zippy, Ripper und den Grog sowie weitere Items aus den jeweiligen DLCs umsonst! Die DLCs wurden dementsprechend aus dem Store entfernt, damit sie niemand mehr kauft. Das gilt ebenso für „Rocket League Game of the Year Edition“, weil sie diese drei DLCs enthielt.

Schließlich spielt es keine Rolle, welche Version ihr besitzt oder auf welcher Plattform gespielt wird, alle erhalten diese DLCs gratis. Wann dies exakt passiert, ist bislang noch nicht eindeutig kommuniziert worden, es ist lediglich die Rede davon, dass es bis Ende 2019 geschieht.

Wichtig: Wenn ihr die DLCs nach dem 01. Oktober 2019 gekauft habt, erhaltet ihr euer Geld über die jeweilige Plattform zurück. Ihr könnt sie dann also jetzt zurückgeben.

