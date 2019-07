Resident Evil - Teil 5 und 6 erreichen pünktlich zu Halloween die Nintendo Switch

Der Horror auf der Nintendo Switch geht weiter. Während bereits einige „Resident Evil“-Klassiker auf der Hybridkonsole erhältlich sind, folgen Ende des Jahres noch zwei weitere Ableger. Fans können pünktlich zu Halloween Resident Evil 5 und Resident Evil 6 erstmals auf einer Nintendo-Konsole erleben.

Ab dem 29. Oktober 2019 sind beide Titel für die Nintendo Switch erhältlich. Das gab Capcom jüngst bekannt.

Pack your bags – Resident Evil 5 and Resident Evil 6 start their globetrotting adventure on Nintendo Switch on October 29th!



