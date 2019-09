Resident Evil - Offizieller Teaser zum neuen Spiel Project Resistance erschienen

Das Rästel ist gelüftet: Capcom veröffentlichte einen ersten Teaser zum ominösen „Project Resistance“ und offenbart das neue „Resident Evil“-Spiel als teambasierten Horror-Trip.

Vor wenigen Tagen teaserte Capcom ein brandneues Resident Evil-Spiel an, das bislang unter dem Namen Project Resistance bekannt ist. Nun gibt es einen ersten Teaser-Trailer.

Resident Evil Project Resistance: Neues Spiel kurz vor der Enthüllung

„Project Resistance“ im ersten Teaser präsentiert

Den Trailer haben wir am Ende der News für euch eingebunden. Schon in den ersten Szenen zum neuen Projekt lässt sich erahnen, worum es gehen wird. Anders als in den meisten Ablegern der Reihe seid ihr diesmal in einer Gruppe unterwegs. Uns erwartet eine teambasierte Survival-Horror-Erfahrung ähnlich wie in „Resident Evil: Outbreak“. Das Gameplay wird dementsprechend auf Koop ausgelegt sein.

Neben einigen Zombies werden wir im Spiel obendrein erneut auf Mr. X stoßen, mit dem wir Anfang des Jahres im Resident Evil 2-Remake Bekanntschaft machen durften. Der Hüne wird am Ende des Teaser-Trailers gezeigt.

Vom 12. bis zum 15. September 2019 findet die Tokyo Game Show statt. Das neue Spiel soll im Rahmen der japanischen Gaming-Messe von den Entwicklern ausführlich vorgestellt werden. Fans vor Ort haben bereits sogar die Möglichkeit das Game selbst anzuspielen.