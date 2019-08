Resident Evil - Capcom lädt Tester für unangekündigten Titel ein - Resident Evil 3 oder Resident Evil 8?

Erwartet uns bald ein „Resident Evil 8“ oder ein Remake zu „Resident Evil 3“? Zurzeit befindet sich bei Capcom mindestens ein unangekündigter „Resident Evil“-Ableger in Entwicklung. Nun lädt der Publisher Beta-Tester ein, die das neue Horror-Abenteuer bereits antesten dürfen.

Anfang des Jahres brachte Capcom uns mit dem Remake zu Resident Evil 2 ein aufgefrischtes Survival-Horror-Abenteuer auf die Konsole, das sich als einer der besten Ableger der Reihe bezeichnen darf. Hinter den Kulissen werkeln die Macher dabei schon am nächsten Titel. Obwohl der Release von „Resident Evil 2“ noch nicht allzu lange her ist, sind die Arbeiten am nächsten Resident Evil-Teil bereits so weit fortgeschritten, dass bereits erste Tester gesucht werden.

Resident Evil Teil 5 und 6 erreichen pünktlich zu Halloween die Nintendo Switch

Geheimes „Resident Evil“ in Entwicklung

Capcom sandte kürzlich Einladungen an bestimmte Fans, die den unangekündigten neuen Ableger der ikonischen Survival-Horror-Reihe bereits anspielen dürfen. Genauer gesagt, sollen Mitglieder des japanischen Resident Evil Ambassador-Programms den Titel in der Beta-Phase vorab testen. Um welchen Titel es sich genau handelt, wird in der Einladung jedoch nicht gesagt und den Testern wird es wohl untersagt sein, im Nachhinein öffentlich Auskunft über das Gesehene zu geben.

Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass Capcom zurzeit an „Resident Evil 8“ oder – dem Erfolg der kürzlich veröffentlichten „Resident Evil 2“-Frischzellenkur zu verdanken – an einem Remake zu „Resident Evil 3“ arbeitet. Die Einladungen stammen nämlich von Capcoms Division 1, dem Resident Evil-Studio. Hier werden Kenntnisse über vorherige Titel der Reihe vorausgesetzt, weshalb erwartet werden kann, dass es sich um einen Titel der Hauptreihe handelt.

Death Stranding Wichtige Phase: Kojima-Projekt in der Crunchtime

Einladung an Beta-Tester

In der Einladung steht folgender Text:

„An alle Resident Evil Ambassadors, wir danken euch für eure Unterstützung der Resident Evil-Reihe. Heute teilen wir euch mit, dass wir Tester für ein Spiel rekrutieren, dass sich zurzeit in Entwicklung befindet!! Wir sind daran interessiert, das Feedback aller Ambassadors in der Entwicklung umzusetzen, also lest euch bitte die Details durch und wenn ihr interessiert an der Teilnahme seid, klickt auf den Entry Button.“

Die Betatests sollen allem Anschein nach Anfang September stattfinden. Wir sind gespannt, wie weit die Entwicklung des neuen „Resident Evil“ vorangeschritten ist und wann wir in den Genuss erster Spielszenen in Form einer offiziellen Ankündigung kommen werden.