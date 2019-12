Resident Evil Resistance - Survivor Martin Sandwich vorgestellt, erntet Community-Spott

Capcom plant ein neues Horror-Spiel, das sich im Gegensatz zu den Hauptablegern der „Resident Evil“-Reihe auf einen asymmetrischen Multiplayer konzentriert. Heißt also, dass eine Gruppe Überlebender versucht, aus bestimmten Arealen in Raccoon City zu entkommen, während ein Gegenspieler, der gemeinhin als Mastermind betitelt wird, das verhindern zu versucht.

Die Entwickler haben bislang vier Überlebende für Resident Evil Resistance vorgestellt, während es sogar zwei Bonusoutfits durch die Vorbestellung von Resident Evil 3 geben soll.

Doch nun gesellt sich ein weiterer Überlebender hinzu, Martin Sandwich.

Ein unschuldig dreinblickender junger Mann, der den Zombies gut und gerne als Abendessen dienen könnte, zumindest dem Namen nach zu urteilen.

Der findige Ingenieur und Mechaniker wurde am gestrigen Abend von Capcom offiziell vorgestellt, mitsamt einem Teaser-Bild, das wir unterhalb für euch eingebunden haben. Seine Fähigkeiten beinhalten das Erschaffen von Fallen, die er dazu verwendet, Gegner zu verlangsamen oder gar zu betäuben.

