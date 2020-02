Resident Evil Resistance - Capcom kündigt zwei neue Masterminds an

Capcom hat zwei neue Masterminds für den asymmetrischen Multiplayer-Modus „Resident Evil: Resistance“ angekündigt. Ihr könnt euch im Multiplayer auf ein Wiedersehen mit alten Bekannten freuen.

Der Standalone-Multiplayer Resident Evil: Resistance bekommt zum Release im April zwei neue Masterminds spendiert, über die sich vor allem langjährige Fans der Reihe freuen dürften. Auch zwei neue Maps kündigten die Entwickler jetzt an.

Neue Masterminds in Resident Evil: Resistance

Bei den Gegenspielern im asymmetrischen 4-gegen-1-Multiplayer von „Resident Evil: Resistance“ handelt es sich um zwei bekannte Namen der Horrorspiel-Reihe. Die erste im Bunde ist Alex Wesker, die in „Resident Evil Revelations 2“ ihr Debüt feierte.

Wesker soll eher auf indirekte Mittel zurückgreifen, um den Sieg einzufahren. Dementsprechend ist die Dame in der Lage, ihre Umgebung durch Fallen, Straßensperren und verbesserte Zombies zu manipulieren. Zudem kann sie auf eine bösartige fleischfressende Pflanze namens Yateveo zurückgreifen – richtig platziert hält das Gewächs die vier Überlebenden davon ab, ihr Fluchtziel unbeschadet zu erreichen.

Der Zweite ist Ozwell E. Spencer, Mitbegründer und Präsident der Umbrella Corporation. Bei seinem Rang steht es natürlich außer Frage, dass Spencer lieber andere seine Drecksarbeit erledigen lässt.

Als einer der Gründer hat er Zugriff auf die neueste Technologie der Umbrella Corporation und zögert als Mastermind in „Resident Evil: Resistance“ nicht, diese gegen die Überlebenden einzusetzen. Er setzt im Gegensatz zu den anderen Masterminds nicht auf steuerbare Biowaffen, sondern verwendet ein Desintegrations-Feld, welches jeden Überlebenden, der es durchquert, schwer schädigt.

Zwei neue Karten bestätigt

Natürlich benötigen die neuen Masterminds auch Karten, die ihrem Spielstil zu Gute kommen. Zwei neue Maps für „Resident Evil: Resistance“ hat Capcom deshalb ebenfalls angekündigt.

Bei Das Casino befindet ihr euch in einem riesigen Casino, dessen Spielautomaten sogar noch funktionieren. Nach dem Zusammenbruch von Raccoon City ist es aber vielmehr ein Unterhaltungsangebot für Überlebende, die den Nervenkitzel suchen, und diverse heimtückische Masterminds.

Karte Nummer Zwei hört auf den Namen Abandoned Park und spielt in einem Horror-Erlebnispark etwas außerhalb von Raccoon City. Hier stellen sich euch echte und ausgedachte Monster in den Weg.

„Resident Evil: Resistance“ wird am 3. April zusammen mit dem Remake von Resident Evil 3 erscheinen. In dem Multiplayer-Titel treten vier Überlebende gegen ein Mastermind an. Der Mastermind-Spieler beobachtet die vier Überlebenden durch ein Netzwerk von Überwachungskameras und versucht ihnen immer einen Schritt voraus zu sein, um ihre Flucht zu verhindern. Zudem können sie die Kontrolle über die besten Biowaffen wie G-Birkin oder den Tyrant übernehmen.