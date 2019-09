Resident Evil Project Resistance - Offiziell bestätigt: Survival-Horror erhält asymmetrischen Multiplayer

Capcoms neuester Streich aus dem „Resident Evil“-Universum „Project Resistance“ glänzt mit einem asymmetrischen Multiplayer in der Dunkelheit. Während der Tokyo Games Show wurden weitere Infos zum Online-Horror-Erlebnis geteilt.

Wir haben bereits gestern erste Vermutungen aufgestellt, dass es sich bei Resident Evil Project Resistance womöglich um eine asymmetrische Multiplayer-Erfahrung handeln könnte. Und wie sich nun herausgestellt hat, wird der neue „Resident Evil“-Eintrag tatsächlich über solch ein Gameplay-Feature verfügen.

Asymmetrisches Survival-Horror-Erlebnis

Bereits im ersten Trailer zu „Project Resistance“ sehen wir einen furchteinflößenden Widersacher, der sich einer Gruppe mit 4 Personen nähert. Eine monströse Biowaffe seitens Umbrella, die auf den ersten Blick den großen Bruder von Mr. X aus Resident Evil 2 darstellen könnte, ließ erste Vermutungen aufkommen. Doch Capcom schafft nun Klarheit und untermauert die Infos mit einem weiteren Trailer:

Es handelt sich hierbei tatsächlich um ein asymmetrisches 4-vs.-1-Koop-Erlebnis, das sich an die Welt von Resident Evil anlehnt.

Ähnlich wie in Dead by Daylight also, schließen sich vier Überlebende zusammen, um einer Bedrohung zu entkommen, die wiederum von einem Spieler gesteuert wird. Die Survivor müssen aus einer geheimen Fabrik entkommen, während sie gegen das sogenannte Mastermind antreten.

Bereits jetzt ist bekannt, dass Mastermind Zugriff auf die Kameras in der Fabrik hat und die Geschehnisse lenkt, was das unbekannte Wesen nicht ungefährlicher macht. Mastermind kontrolliert demnach wohl das Pendant zu Mr. X. Doch schlussendlich liegt es an den Überlebenden, dem gesamten Schrecken zu entkommen.

Ein Release-Datum gibt es bislang noch nicht. Doch Capcom plant eine Closed-Beta, für die ihr euch hier einschreiben könnt. Das Spiel erscheint für die PS4, Xbox One und den PC via Steam.