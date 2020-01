Resident Evil 8 - Erste Gerüchte deuten auf First-Person und Ethan Winters Rückkehr

Nachdem es lange Zeit recht ruhig in der Gerüchteküche rund um „Resident Evil 8“ war, gibt es jetzt wieder ein paar neue Informationen, die Insider in Hinsicht auf das Horror-Survival-Sequel erfahren haben möchten.

Bereits Anfang 2019 kamen einige Gerüchte auf, die auf den derzeitigen Entwicklungsstatus von Resident Evil 8 deuteten. Damals war die Rede davon, dass sich alles noch in der Konzeptphase befinde. Im Schnitt sprachen Insider hier jedoch bereits über erste Ausrichtungen.

So deuteten die ersten Konzepte inhaltlich auf eine verlassene Insel, auf der die Spieler einen Geheimkomplex erkunden sollten. Hier wären Fragen hinsichtlich Evelines Ursprung relevant gewesen und das Ganze hätte aus der Over-the-shoulder-Kamera spielen sollen, während ebenfalls vor einem Jahr noch nicht ganz klar war, ob es überhaupt ein nächstes Hauptspiel in der Reihe darstellen würde.

Resident Evil 8 Entwicklung habe laut Gerüchten bereits begonnen

Neue Gerüchte zu Resident Evil 8

Doch nun gibt es neue Spekulationen via Residence of Evil und Biohazard Declassified, die die Gerüchteküche neu anfachen. Insider wollen in Erfahrung gebracht haben, dass es sich in „Resident Evil 8“ tatsächlich um eine Art Sequel von Resident Evil 7 handeln könnte. Denn unter anderem kehrt Protagonist Ethan Winters zurück.

Bei der Kamera hätte Capcom schließlich doch nicht die Kamera aus dem Remake von Resident Evil 2 verwendet. Hier käme nun ebenfalls eine First-Person-Sicht zum Einsatz.

Ein paar kleinere Details gibt es zudem noch mit auf den Weg:

Zombies sollen zurückkehren

Ein neuer Gegnertyp soll euch ähnlich wie Mr. X oder Nemesis hinterherjagen und „verschwinden“

Halluzinationen könnten demnach eine Rolle spielen wie im eingestellten Resident Evil 3.5

Ein neuer Gegnertyp wird scheinbar ähnlich wie der Cerberus: wolfähnliche Kreaturen mit 5 Armen und riesigen Mäulern

Chris Redfield soll eine Rolle spielen

First-Person-Sicht

Ethan Winters ist der Protagonist

Die Spieler erkunden unterwegs eine Burg

Das Setting könnte eher europäisch wie in Resident Evil 4 angehaucht sein

Das Spiel soll nicht Resident Evil 8 lauten, die Entwickler hätten sich einen kleveren Titel ausgedacht

Das ist der aktuelle Stand aus allen Quellen. Aber hierbei handelt es sich lediglich um unbestätigte Insiderinformationen. So weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass man diese Informationen nicht auf die Waagschale zu legen braucht.

Erst wenn sich Capcom offiziell zu der Thematik äußert, haben wir Gewissheit, was es mit einem „Resident Evil 8“ auf sich hat. Die Leaks sollen jedoch dadurch zustande gekommen sein, dass das Spiel angeblich bereits im letzten Jahr einem Test unterzogen wurde. So bleibt es spannend und ob an den Gerüchten was dran ist, müssen wir erst einmal abwarten.

