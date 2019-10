Resident Evil 7 - Walkthrough the Fear: Prequel vorerst nur in Japan spielbar

Der letzte Ableger der „Resident Evil“-Reihe erhält ein Prequel. „Resident Evil 7: Walkthrough the Fear“ wird noch in diesem Monat veröffentlicht, doch nicht für den globalen Markt.

Capcom hat ein Prequel zu Resident Evil 7 geplant, das schon in Kürze erscheint. Bei „Resident Evil 7: Walkthrough the Fear“ handelt es sich um eine VR-Experience, die sich an den siebten Teil der „Resident Evil“-Reihe anlehnt. Doch die ganze Sache hat einen Haken.

Prequel nur in Japan

Ihr habt noch gar nichts von dem Prequel gehört? Dann hat das womöglich einen Grund. Vorerst wird wohl nicht jeder in den Genuss des Prequels kommen können, bislang wurde die VR-Erfahrung nämlich nur für Japan angekündigt.

Inhaltlich geht es zurück nach Louisiana, wo ihr in die Haut von Jack schlüpft. Dieser wurde in einem Keller eingesperrt und muss irgendwie entkommen. Hierbei handelt es sich um ein kooperatives Arcade-Spiel, das mindestens 40 Minuten gehen soll und ausschließlich für die VR-X-Booth auf der Plaza Capcom Ikebukuro in Tokio, Japan angedacht ist.

Der Release-Termin bezieht sich auf den 26. Oktober 2019. Wenn ihr ab dieser Zeit Tokio besucht, schaut direkt bei Capcom vorbei. Ansonsten ist es völlig unklar, ob das VR-Prequel für den europäischen Markt erscheint. Im Normalfall sind solche Experiences jedoch nicht für den globalen Markt gedacht, also halten wir es für unwahrscheinlich.

Auf der anderen Seite plant Capcom jedoch ein neues Survival-Spiel, das sich an Dead by Daylight und weitere Ableger des asymmetrischen Grusel-Multiplayers orientiert. Wir haben euch hier das Wichtigste zu Project Resistance zusammengefasst, damit ihr den perfekten Überblick erhaltet:

