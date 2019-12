Resident Evil 3 - Teaser zum Remake in der neuen Resident Evil 2-Demo entdeckt

In der kürzlich erschienenen, neuen Demo zu „Resident Evil 2“ gibt es einen Teaser auf das kommende Remake von „Resident Evil 3“. Niemand Geringeres als die Bedrohung Nemesis ist zu hören.

Seit der letzten State of Play wissen wir: Das von vielen Fans gewünschte Remake von Resident Evil 3 kommt wirklich. Die Neufassung des Survival-Horror-Titels erscheint am 3. April 2020 und wie nun bekannt wurde, versteckt Capcom einen Teaser darauf in der Demo des Vorgängers.

Resident Evil 3 Collector's Edition angekündigt, Standard Edition kann vorbestellt werden!

Teaser zu Resident Evil 3

Die neue Demo von Resident Evil 2 ist seit einigen Tagen verfügbar und lässt die Spieler das Polizei-Gebäude von Raccoon City erkunden. Es handelt sich dabei sogar bereits um die zweite Demo zum Spiel. Beide erschienenen Testversionen sind im Grunde inhaltsgleich, außer dass die zweite Demo kein Zeitlimit mehr besitzt und mit dem angesprochenen Teaser daherkommt.

Nememis macht Jagd

Eine der großen Bedrohungen in „Resident Evil 3“ ist Nemesis. Und diese Kreatur bekommen wir in der neuen „Resident Evil 2“-Demo zu hören. So schreit Nemesis in einem Moment der Demo laut „S.T.A.R.S.“. Kenner der Spielereihe werden wissen: S.T.A.R.S. ist die Sondereinheit der Polizei von Raccoon City, auf die Nemesis Jagd macht und zu der auch Jill Valentine angehört. Sie ist die Protagonistin von „Resident Evil 3“. Damit stellt Capcom einen direkten Bezug zum kommenden Remake her.

NEMESIS IS IN THE RE2 RPD DEMO! pic.twitter.com/ao6bcW9sMz — Suzi (@TheSphereHunter) 13. Dezember 2019

Diesen Teaser gibt es in der Vollversion von „Resident Evil 2“ nicht, sondern nur in der Demo. Ihr müsst euch also nicht die Mühe machen, im richtigen Spiel danach Ausschau zu halten.

Obendrein gibt es noch eine weitere Verbindung zwischen den beiden Spielen. So integrierte Capcom erst kürzlich ein Achievement namens „Jill auf den Fersen“ in der Steam-Version von „Resident Evil 2“, das eine Brücke zum kommenden dritten Teil schlägt. Dieses Achievement gehört zu einem Brief, der sich in „Resident Evil 2“ finden lässt und von Jill Valentine geschrieben wurde.