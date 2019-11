Resident Evil 3 - Remake bereits in Entwicklung? Glaubwürdige Quelle bestätigt

Alle „Resident Evil“-Fans müssen jetzt ganz stark sein! Wie es aussieht, befindet sich tatsächlich ein Remake zu „Resident Evil 3“ in Entwicklung. Eine glaubwürdige Quelle hat dies nun bestätigt.

Nach dem erfolgreichen Release von Resident Evil 2 Remake ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es zu einem Remake des 3. Teils kommen könnte. Capcom hat in der Vergangenheit nämlich bereits bestätigt, dass sie es produzieren würden. Allerdings haben sie dies an eine Bedingung gebunden. Die Fans sollten es sich wünschen.

Resident Evil 3 Wird es ein Remake geben? Laut Capcom bestehe die Möglichkeit

Resident Evil 3: Nemesis als Remake

Und dass der Aufschrei der Community nach der Veröffentlichung von „Resident Evil 2“ immer lauter wurde, kann man bis heute unzähligen Foreneinträgen entnehmen.

Nun gibt es neue Hinweise auf solch ein Vorhaben von Capcom. Der YouTube-Kanal Spawn Wave will bestätigt wissen, dass sich ein Remake von Resident Evil 3: Nemesis in Entwicklung befinde. Das Remake soll ähnlich aufgebaut sein wie das Remake des 2. Teils. Spawn Wave selbst hat in der Vergangenheit lediglich glaubwürdige Informationen geteilt, die sie entsprechend validieren konnten. So handelt es sich hierbei ebenfalls um eine kredibile Nachricht.

Capcom selbst hüllt sich bislang noch in Schweigen. Doch der Vorhang könnte schon bald fallen. Wenn sie das Remake in die Tat umsetzen, könnte ein Release für 2020 angedacht sein, eine gesunde 2-Jahreslücke zwischen „Resident Evil 2“ und dem kommenden 3. Ableger der Reihe. So wäre eine Ankündigung in den nächsten sechs Monaten sehr wahrscheinlich. Womöglich hören wir bereits auf den kommenden The Game Awards 2019 Neues aus dem Hause Capcom.

An anderer Stelle lechzen die Fans nach einem Remake des Klassikers Dino Crisis:

