Resident Evil 3 - Im neuen Trailer wird Nemesis zum wahren Albtraum

Mit einem brandneuen Trailer gewährt uns Capcom weitere Einblicke in „Resident Evil 3“ und zeigt, dass mit Nemesis absolut nicht zu spaßen ist.

Das Remake von Resident Evil 3 erscheint am 3. April 2020 und mit einem neuen Trailer will Publisher Capcom die Gemüter abermals für den Survival-Horror einheizen.

Auf der Flucht vor Nemesis

In dem Video sehen wir verschiedenste Charaktere in der vom T-Virus verwüsteten Stadt Raccoon City. Die Protagonistin Jill Valentine sowie die weitere Schlüsselfigur an ihrer Seite, ihr inoffizieller Partner Carlos Oliviera, werden von Umbrellas mächtiger Biowaffe gejagt, die selbst Mr. X harmlos wirken lässt.

Die Rede ist von Nemesis. Im Trailer zeigt sich das Ungetüm von seiner wahrlich albtraumhaften Seite und ist der S.T.A.R.S.-Veteranin immer dicht auf den Fersen – bereit, sie zu töten. Unter anderem ist Nemesis mit einem Flammenwerfer und einem lasergesteuerten Raketenwerfer ausgestattet und das stellt es auch zur Schau. Gezeigt wird außerdem die Tentakel-Mutation.

Ebenso sind verbleibende Mitglieder der Umbrella-Biohazard-Countermeasure-Service-Einheit (U.B.C.S.) sowie die reptilienartigen Hunter zu sehen. Diese Biowaffen-Monster werden das ein oder andere Mal im Spiel für Schrecken sorgen.

„Resident Evil 3“ wird das Koop-Spiel Resident Evil Resistance enthalten. Weitere Informationen gibt es hier. Unterhalb dieser Zeilen könnt ihr euch den neuen Trailer zum Horror-Abenteuer ansehen: